Çin ve Tayvan arasında doğrudan bağlantı

Çin'in kıta kesimiyle Tayvan adası arasında, 1949'dan bu yana ilk kez, doğrudan hava ve deniz ulaşımıyla posta bağlantısı başlatıldı.



İki taraf arasında doğrudan bağlantıların başlatılması dolayısıyla Pekin, Şanghay, Tianjin ve Tayvan adasındaki Kaohsiung'da törenler düzenlendi.



Tayvan adasındaki Kaohsiung ve Keelung limanlarıyla kıta kesimindeki Şanghay ve Tianjin limanlarından ilk gemiler karşılıklı olarak hareket etti. Bu yeni dönemin ilk gününde toplam 20 geminin sefer yapması bekleniyor.



Tayvan'a ilk doğrudan hava seferini ise güneydeki Guangcou'dan Taipei'e gitmek için havalanan Çin Güney Havayolları'na ait uçak yaptı. İki taraf arasında 4 Kasım'da imzalanan anlaşmaya göre, Çin'in kıta kesimi ve Tayvan adası arasında günde 16 yolcu uçağı, ayda 60 kadar kargo uçağı sefer yapacak.

