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Dünya

Çin ve Taylan'da balıklar biberonla besleniyor

Çin ve Tayland'da yavru balıklar 1 yaşındayken biberondan süt emmeye alıştırılıyor.

11 Ocak 2012 02:00

 
T24 - Çin ve Tayland'da yavru balıklar 1 yaşındayken biberondan süt emmeye alıştırılıyor. Süt dolu biberonu havuza daldırdığında, balıklar hemen üşüşüyor ve bir bebek gibi sütü emmiyor.

Balıklar biberonla besleniyorlar

Süt içince daha çabuk büyüyen balıklar daha fazla paraya satılıyor. Biberonla balık besleme yöntemini bölgedeki tüm balıkçılar uyguluyor. Öte yandan işi ticarete döken ve balıkları besleme maliyetini düşüren balıkçılar biberonları balıkları ziyarete gelenlere tanesini 3 liraya satıyor.

Böylece hem ziyaretçiler değişik bir gün geçiriyor hem de balıklar beslenmiş oluyor.


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