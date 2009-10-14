Çin ve Rusya'dan ekonomik işbirliği

Küresel krizde zor günler geçiren Rusya ile dünyanın krizden çıkışında lokomotif görevi göreceği düşünülen Çin 3.5 milyar dolarlık bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Krizden çıkışın çekici gücü olacağına inanılan Çin, küresel ekonominin güç dengelerini yeniden belirlemek için kolları sıvadı. Yeni dünya düzeninde artık daha fazla etki sahibi olacak gelişmekte olan piyasaların başında gösterilen Çin dün bir diğer yükselen güç Rusya ile 3.5 milyar dolarlık bir işbirliğine imza attı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile Çin Başbakanı Wen Jiabao'nun imzaladığı bu işbirliği çerçevesinde küresel ekonominin iki yükselen değeri, bankacılıktan enerji sektörüne kadar güçlerini birleştiriyor.

Pekin'de dün imzalanan anlaşma çerçevesinde Çin bankaları Rus bankalarına kredi penceresini açacak. Yani Rus şirketleri artık iş yapabilmek için Çinlilerden de kredi alabilecek. Çin Kalkınma Bankası, Rusya'nın kalkınma bankası WEB'ye 500 milyon dolar tutarında kredi açacak. Çin Tarım Bankası da yine aynı miktardaki krediyi devlet kontrolündeki Rus bankası VTB'ye kullandıracak. Tüm bu girişimler ise Çin'in küresel ekonomide artan etkinliğinin önemli bir işareti. Ayrıca Çin-Rusya ilişkileri de, eski Sovyetler Birliği ile ilişkilerin kesildiği 1960'lardan bu yanaki en iyi dönemlerini yaşıyor. Şimdi ise gündemde yeni bir doğalgaz anlaşması var. Xinhua haber ajansına göre iki ülke bu yıl içinde enerji alanında toplam değeri 100 milyar doları bulan anlaşmalar imzalamış durumda. Uzmanlara göre ise Rusya'nın Çin ile ekonomik işbirliği anlaşmaları için can atmasının arkasında ülkenin küresel krizden ötürü çakılan bir ekonomi ve ticaret düzeyi ile karşı karşıya kalması ve yeni çıkış yolları arayışı yatıyor. Bu anlamda bu yıl yüzde 8 büyümesi beklenen Çin ekonomisi ise yüzde 8 daralacağı öngörülen Rus ekonomisi için fırsat teşkil ediyor.



Doğalgaz anlaşması yolda

Bankacılık alanındaki işbirliği dışında Rusya ile Çin'in doğalgaz alanında da anlaşmaya gitmesi gündemde. Putin'in Pekin ziyaretinde imzalanan 3.5 milyar dolarlık işbirliği anlaşmasının aslında 5.5 milyar dolar civarında olması bekleniyordu. Rusya'nın devlete ait doğalgaz devi Gazprom'un Başkanı Alexei Miller tarafından dün yapılan açıklamaya göre ise iki taraf arasında bir çerçeve anlaşması yapılması da an meselesi. Olası bir anlaşma ile Rusya'nın Çin'e sağladığı doğalgaz miktarının yılda 70 milyar metreküpe çıkarılması bekleniyor. Ancak zaten her iki taraf da 3 yıl önce bu tip bir çerçeve anlaşmasına varmıştı. Buna karşılık Rus gazının aşırı yüksek fiyattan satılması gibi meseleler çözüme kavuşturulamamıştı.



Çinli milyarder sayısı katlandı

Krizin en ağır zamanlarında ABD ve Avrupa'da kelepir hisse avına çıkan Çin, bir yandan dolar milyarderlerini katlıyor, bir yandan da yabancı şirket alımlarına devam ediyor. Şanghay merkezli Hurun Report araştırma şirketi tarafından her yıl yayınlanan "Çin'in En Zenginleri" listesine göre geçen yıl 101 olarak bilinen Çinli dolar milyarderi sayısı bu yıl 130'a çıktı. ABD'de 359, Rusya'da 32 ve Hindistan'da ise 24 dolar milyarderi olduğu düşünülürse bu oldukça dikkat çekici bir rakam. Rapor, Çinli zenginlerin giderek daha da zenginleştiğini de ortaya koyuyor. Çin'in en zengin 1000 isminin yer aldığı listenin kişi başına düşen ortalama servet oranı 571 milyon dolar. Bu da geçen yılın neredeyse yüzde 33 üzerinde bir rakam. Listenin tepesinde elektrikli otomobil ve pil üreten BYD'nin yönetim kurulu başkanı Wang Chuanfu 5.1 milyar dolarla oturuyor. Onu Nine Dragons Paper adlı kağıt dönüştürücü şirketin sahibi Zhang Yin ve ailesi izliyor.