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Dünya

Çin ve Rusya'dan Akdeniz'de ortak tatbikat!

Tatbikatta toplam dokuz gemi kullanılacak ve hakiki mermiyle atışlar gerçekleştirilecek

01 Mayıs 2015 13:10

Çin ve Rusya deniz kuvvetlerinin Akdeniz’de ilk kez askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, iki ülke deniz kuvvetlerinin Akdeniz’de ilk kez müşterek askeri tatbikat icra edeceği bildirildi.

DHA'da yayımlanan habere göre, Bakanlık Sözcüsü Geng Yansheng imzasıyla yayımlanan duyuruda, söz konusu tatbikatın “herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olmadığı ve bölgesel durumla ilgisinin bulunmadığı” kaydedildi.

Sözcü Geng, toplam dokuz geminin iştirak edeceği ve hakiki mermiyle atışların gerçekleştirileceği tatbikatın tarihi hakkında ise bilgi vermedi.

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