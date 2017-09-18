​Çin ve Rusya Kuzey Kore yakınlarında ortak deniz tatbikatına başladılar

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Çin ve Rusya, ilk bölümü Temmuz\'da Baltık denizinde yapılan tatbikatların devamı olarak, Kuzey Kore yakınlarında bugün ortak deniz tatbikatına başladılar.

Çin\'in resmi haber ajansı Xinhua, ortak askeri eğitim tatbikatlarının Rusya\'nın doğu limanı Vladivotosk kıyısındaki Büyük Petro Körfezi ile Japonya\'nın kuzeyinde Okhotsk Denizi\'nin güney kesimi arasında yapılacağını duyurdu.

Tatbikat, Çin ve Rusya’nın bu yıl birlikte gerçekleştirdiği, ilki Temmuz ayında Baltık denizinde gerçekleştirilen, deniz kuvvetleri tatbikatının ikinci aşamasını oluşturuyor.

Kuzey Kore konusunda pek çok kez karşılıklı görüşmelerle, barışçıl bir çözüm çağrısında bulunan Rusya ve Çin’in, tatbikatı Kuzey Kore ile yaşanan gerilimle ilişkilendirilmedi.

Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunun altınızı çizen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, “Kuzey Kore konusunda diplomasi ve diyalog bir işe yaramaz, uluslararası toplum bir araya gelerek, Kuzey Kore’nin oluşturduğu tehlikenin üstesinden gelmek için yaptırımlar uygulamalı.” dedi.

BM Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore’ye, 2006 yılında itibaren, dokuzuncu yaptırım programını uygulamaya başladı.

Çin Komunist Parti’sinin resmi gazetesi Çhina Daily, yaptırımların sindirilmesi için zaman gerektiğini ve uzlaşma kapısının açık kalması gerektiğini duyurdu.

ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore’nin nükleer programını kontrol altına almak adına çözümlerinin tükendiği belirterek, konunun Pentagon’a taşınabileceğini söyledi.

Çin, ABD yönetimini Kuzey Kore’ye yönelik tehditlerden kaçınmayı tavsiye ederken, Haley, Kuzey Kore’nin tehditlerinin ABD tarafından ‘öfkeyle’ karşılandığını ifade ederek, “Bu boş bir tehdit değildi.” dedi.

Cumartesi günü Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dan yapılan açıklamada, ülkenin askeri gücünün ABD ile denk olmasının hedeflendiği duyuruldu.