-Çin ve Rusya da onayladı VİYANA (A.A) - 17.11.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesi ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin ile Almanya'nın (5+1) ortaklaşa hazırladıkları, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni karar tasarısı için Pekin ve Moskova'dan beklenen onayın geldiği bildirildi. 5+1 olarak adlandırılan ülkelerin ortaklaşa hazırladıkları yeni karar tasarısında, İran'ın nükleer programının askeri boyutundan ciddi endişe duyulduğu dile getirilerek, İran yönetiminin nükleer programına ilişkin kaygıların giderilmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) ile şeffaf işbirliği yapması çağrısı yineleniyor. İran'ın nükleer programındaki gelişmeler ile UAEK başkanı Yukiya Amano'nun son raporunda dile getirdiği, "askeri boyutun" gelecek yıl Mart ayında yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısında yeniden ele alınacağı belirtilen karar tasarısında, "İran'ın nükleer dosyasının BM Güvenlik konseyine tekrar gönderilmesine gerek duyulmadığı" kaydediliyor. UAEK yönetim kurulu toplantısının bugünkü oturumuna sunulmak üzere 5+1 ülkelerince hazırlanan İran'ın nükleer programına ilişkin yeni karar tasarısı, Pekin ve Moskova'dan beklenen onay geciktiği için yarınki oturumda üye 35 ülkenin oylamasına sunulacak. Oylamada, karar tasarısının çoğunlukla kabul edilmesi halinde bile İran'ın nükleer dosyasının BM Güvenlik Konseyine yeniden havale edilmesi beklenmiyor.