T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin ve Rusya da onayladı VİYANA (A.A)

17 Kasım 2011 21:21

-Çin ve Rusya da onayladı VİYANA (A.A) - 17.11.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesi ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin ile Almanya'nın (5+1) ortaklaşa hazırladıkları, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni karar tasarısı için Pekin ve Moskova'dan beklenen onayın geldiği bildirildi.  5+1 olarak adlandırılan ülkelerin ortaklaşa hazırladıkları yeni karar tasarısında, İran'ın nükleer programının askeri boyutundan ciddi endişe duyulduğu dile getirilerek, İran yönetiminin nükleer programına ilişkin kaygıların giderilmesi için  Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) ile şeffaf işbirliği yapması çağrısı yineleniyor. İran'ın nükleer programındaki gelişmeler ile UAEK başkanı Yukiya Amano'nun son raporunda dile getirdiği, "askeri boyutun" gelecek yıl Mart ayında yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısında yeniden ele alınacağı belirtilen karar tasarısında, "İran'ın nükleer dosyasının BM Güvenlik konseyine tekrar gönderilmesine gerek duyulmadığı" kaydediliyor. UAEK yönetim kurulu toplantısının bugünkü oturumuna sunulmak üzere 5+1 ülkelerince hazırlanan İran'ın nükleer programına ilişkin yeni karar tasarısı, Pekin ve Moskova'dan beklenen onay geciktiği için yarınki oturumda üye 35 ülkenin oylamasına sunulacak.  Oylamada, karar tasarısının çoğunlukla kabul edilmesi halinde bile İran'ın nükleer dosyasının BM Güvenlik Konseyine yeniden havale edilmesi beklenmiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24