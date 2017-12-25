T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin ve Rusya BM'nin Myanmar kararını reddetti

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler'in Myanmar'daki Rohingya Müslümanları için sunduğu önergeyi kabul etmedi

25 Aralık 2017 12:45

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler\'in Myanmar\'daki Rohingya Müslümanları için sunduğu önergeyi kabul etmedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Myanmar\'daki Rohingya Müslümanları için BM\'e sunduğu önerge, 122 oyla kabul edildi fakat Çin ve Rusya dahil olmak üzere birçok ülke önergeyi reddetti.
BM\'in kabul ettiği önerge sağlık çalışanlarının bölgeye girişinin sağlanmasını, bölgedeki sığınmacıların ülkelerine güvenli bir şekilde geri gönderilmesini ve bütün Rohingya Müslümanları\'na vatandaşlık verilmesini talep ederken, Çin ve Rusya\'nın yanında Kamboçya, Laos, Filipinler, Vietnam, Suriye, Belarus ve Zimbabve BM\'in kararını kabul etmedi.
BM tarafından bölgeye daha fazla elçi atanabilmesi için finansmanın sağlanmasıyla kabul edilen önerge kapsamında BM Genel Sekreteri António Guterres\'in Myanmar\'a özel bir elçi ataması bekleniyor.
Geçen Ağustos ayından beri 650 bine yakın Rohingya Müslümanı ülkelerini terk etmek durumunda kalmış ve zor şartlar altında Arakan Eyaleti\'nde sığınma talep etmişti. BM\'in Rohingya Müslümanları için sunduğu önergeler kapsamında geçen ay BM özel sözcüsü Yanghee Lee\'nin bölgeye gitmesi kararı alınmış fakat Lee, Myanmar hükümetinin kendisinin ülkeye girişini yasakladığını ve kendisiyle bütün işbirliğini kestiğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHARusya Birleşmiş Milletler Myanmar Rohingya MüslümanlarıTeşkilatı Myanmar Rohingya MüslümanlarıBMRusyaRohingya MüslümanlarıKamboçya Laos Filipinler Vietnam Suriye BelarusZimbabve BMBM Genel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24