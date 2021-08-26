Çin ve Rusya, Afganistan'dan gelen "tehditlere" karşı birlikte mücadele edecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından meydana gelebilecek tehditlere karşı birlikte mücadele vermek için "çabalarını artıracaklarını" ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider yaptıkları telefon görüşmesinde, "Afganistan'dan gelen terörizm ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede çabalarını artırmaya hazır olduklarını dile getirdi".

İkilinin, "Afganistan'da barışın sağlanması" ve "çevredeki bölgelere istikrarsızlığın sıçramasının önlenmesinin" de öneminden söz ettiği belirtildi.

Putin ve Şi'nin Moskova ile Pekin arasındaki ikili temasları da sıklaştıracağı ifade edildi.

Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinin hem Afganistan hem de Çin'le sınırları bulunuyor.