T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin ve Japonya piyasaya 3 trilyon dolar aktaracak

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ile dördüncü büyük ekonomisi Japonya merkez bankaları krizin kronikleşmesini önlemek için piyasaya 3 trilyon dolar aktaracak.

10 Ekim 2008 03:00

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ile dördüncü büyük ekonomisi Japonya merkez bankalarının krizin kronikleşmesini önlemek için piyasaya 3 trilyon dolar pompalamayı düşündükleri açıklandı.

Spiegel kaynaklı habere göre, kararın bu akşam kesinleşmesi ve yarın duyurulması bekleniyor. Piyasaya Japonya’nın 1 trilyon dolar, Çin’in 2 trilyon dolar süreceği belirtiliyor. Olası likit sıkıntısını gidermek amacıyla yapılması planlanan operasyon daha çok krizin daha da kötüleşmesini engellemeyi amaçlıyor.

Japonya merkez bankası, piyasalara son dört günde toplam 5,5 milyar dolar likit para çıkardı.

Tokya borsası son 21 yıldaki en büyük düşüşünü yaşadı

Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 9,62 (881,06 puan) düşerek 8.276,43 puana geriledi. Tokyo Borsası, son 21 yıldaki en büyük düşüşünü gösterdi.

Asya'daki diğer borsalarda düşüşler bugün de devam ediyor.

Altına hücum

Ayrıca Avrupalı uzmanlar, bankalara altın veren firmaların rezervlerinin tükendiğini, halkın en güvenli yatırım aracı olarak ele aldığı altına hücum etmesinin sorun yaratacağını belirterek, halkı altına hücum etmemeleri için uyardı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24