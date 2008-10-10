Çin ve Japonya piyasaya 3 trilyon dolar aktaracak

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ile dördüncü büyük ekonomisi Japonya merkez bankalarının krizin kronikleşmesini önlemek için piyasaya 3 trilyon dolar pompalamayı düşündükleri açıklandı.



Spiegel kaynaklı habere göre, kararın bu akşam kesinleşmesi ve yarın duyurulması bekleniyor. Piyasaya Japonya’nın 1 trilyon dolar, Çin’in 2 trilyon dolar süreceği belirtiliyor. Olası likit sıkıntısını gidermek amacıyla yapılması planlanan operasyon daha çok krizin daha da kötüleşmesini engellemeyi amaçlıyor.



Japonya merkez bankası, piyasalara son dört günde toplam 5,5 milyar dolar likit para çıkardı.



Tokya borsası son 21 yıldaki en büyük düşüşünü yaşadı



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 9,62 (881,06 puan) düşerek 8.276,43 puana geriledi. Tokyo Borsası, son 21 yıldaki en büyük düşüşünü gösterdi.



Asya'daki diğer borsalarda düşüşler bugün de devam ediyor.



Altına hücum



Ayrıca Avrupalı uzmanlar, bankalara altın veren firmaların rezervlerinin tükendiğini, halkın en güvenli yatırım aracı olarak ele aldığı altına hücum etmesinin sorun yaratacağını belirterek, halkı altına hücum etmemeleri için uyardı.





