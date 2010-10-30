-ÇİN VE JAPONYA İŞBİRLİĞİ ARAYAŞINDA HANOY (A.A) - 30.10.2010 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, istikrarlı bir işbirliği için Çin ile Japonya'nın ilişkilerini sürdürebileceğinden emin olduğunu söyledi. Doğu Çin Denizi'ndeki toprak mülkiyeti nedeniyle aralarında sorun bulunan Çin'in Başbakanı Wen Ciabao ile Vietnam'da düzenlenen ASEAN zirvesinde gayrıresmi görüşme yapan Kan, Asya'nın en büyük iki ekonomisi arasındaki iyi ilişkilerin Asya ve dünyanın istikrarı için çok önemli olduğunu söyledi. Kan, Çin ile ilişkilerin bozuk görünmesine rağmen, Japonya'nın Çin ile stratejik ve faydalı bağlar kurma tutumunun değişmediğini vurguladı. Bu arada ASEAN Genel Sekreteri Surin Pitsuvan, ASEAN'ın, Vietnam'ın başkenti Hanoy'da bu sabah iki devlet adamı arasında yapılan gayrıresmi görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, büyük güçlerin uygun çözüm ve anlaşmaya varabileceklerini kaydetti.