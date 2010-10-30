T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇİN VE JAPONYA İŞBİRLİĞİ ARAYAŞINDA HANOY (A.A)

30 Ekim 2010 16:14

-ÇİN VE JAPONYA İŞBİRLİĞİ ARAYAŞINDA HANOY (A.A) - 30.10.2010 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, istikrarlı bir işbirliği için Çin ile Japonya'nın ilişkilerini sürdürebileceğinden emin olduğunu söyledi. Doğu Çin Denizi'ndeki toprak mülkiyeti nedeniyle aralarında sorun bulunan Çin'in Başbakanı Wen Ciabao ile Vietnam'da düzenlenen ASEAN zirvesinde gayrıresmi görüşme yapan Kan, Asya'nın en büyük iki ekonomisi arasındaki iyi ilişkilerin Asya ve dünyanın istikrarı için çok önemli olduğunu söyledi. Kan, Çin ile ilişkilerin bozuk görünmesine rağmen, Japonya'nın Çin ile stratejik ve faydalı bağlar kurma tutumunun değişmediğini vurguladı. Bu arada ASEAN Genel Sekreteri Surin Pitsuvan, ASEAN'ın, Vietnam'ın başkenti Hanoy'da bu sabah iki devlet adamı arasında yapılan gayrıresmi görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, büyük güçlerin uygun çözüm ve anlaşmaya varabileceklerini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24