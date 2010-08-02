T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ÇİN VE İRAN ARASINDA 40 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ANLAŞMASI TAHRAN (A.A)

02 Ağustos 2010 18:50

-ÇİN VE İRAN ARASINDA 40 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ANLAŞMASI TAHRAN (A.A) - 02.08.2010 - Çin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararına rağmen İran'da petrol ve gaz sektörüne yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Fransa'da yayımlanan ekonomi gazetesi Echos'daki habere göre Çin, İran'da petrol ve gaz sektöründeki projeler için 29 milyar dolar, petro-kimya sanayinde fabrika ve rafineri inşası için 10 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladığını belirtti. İran Petrol Bakan Yardımcısı Hüseyin Şirazi, Çin'in, ülkesindeki 7 rafineriye de ortak olmak için teklif verdiğini ifade etti. Şirazi, bu yılın ilk altı ayında İran'ın Çin'e petrol ihracının yüzde 30 oranında azalarak, günlük 66 milyon varile gerilediğini söyledi. Habere göre, geçen yıl İran'ın, en büyük ticaret ortağı haline gelen Çin'le arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 21,2 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi üç yıl önce 14,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. AB'nin İran'la yaşadığı nükleer enerji krizinden dolayı petrol ve gaz sanayine yönelik boykotlarını artırması Avrupa ülkeleri ile İran arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkiledi.  Çin'den yapılan açıklamada, BM ve AB'nin İran'daki söz konusu sektörlere yönelik teknoloji satışını yasaklama kararına uymayacağı belirtilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24