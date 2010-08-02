-ÇİN VE İRAN ARASINDA 40 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ANLAŞMASI TAHRAN (A.A) - 02.08.2010 - Çin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararına rağmen İran'da petrol ve gaz sektörüne yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Fransa'da yayımlanan ekonomi gazetesi Echos'daki habere göre Çin, İran'da petrol ve gaz sektöründeki projeler için 29 milyar dolar, petro-kimya sanayinde fabrika ve rafineri inşası için 10 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladığını belirtti. İran Petrol Bakan Yardımcısı Hüseyin Şirazi, Çin'in, ülkesindeki 7 rafineriye de ortak olmak için teklif verdiğini ifade etti. Şirazi, bu yılın ilk altı ayında İran'ın Çin'e petrol ihracının yüzde 30 oranında azalarak, günlük 66 milyon varile gerilediğini söyledi. Habere göre, geçen yıl İran'ın, en büyük ticaret ortağı haline gelen Çin'le arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 21,2 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi üç yıl önce 14,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. AB'nin İran'la yaşadığı nükleer enerji krizinden dolayı petrol ve gaz sanayine yönelik boykotlarını artırması Avrupa ülkeleri ile İran arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkiledi. Çin'den yapılan açıklamada, BM ve AB'nin İran'daki söz konusu sektörlere yönelik teknoloji satışını yasaklama kararına uymayacağı belirtilmişti.