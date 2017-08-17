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Dünya

Çin ve Hint askerleri arasında 'taşlı' çatışma

"Eşi benzeri görülmemiş bir olay"

17 Ağustos 2017 18:40

Hindistan ve Çin ordusu askerleri, Himalaya dağlarının eteklerindeki ihtilaflı bölgede birbirlerine ‘taş fırlatarak’ kısa süreli bir çatışma yaşadı. 

Hindistan tarafının aktardığına göre olay, turistlerin uğrak bölgesi olan Pangong Nehri yakınlarında üç gün önce gerçekleşti. Çinli devriye askerlerinin kötü hava koşulları sebebiyle Hindistan bölgesine doğru ilerlemesi ve Hintli askerlerin buna müdahalesi sonucu çatışma yaşandı.

 

"Eşi benzeri görülmemiş bir olay"

 

Hindistan Savunma Bakanlığı adına yapılan açıklamada, kısa bir süre sonra askerlerin birbirlerine bağırmaya ve taş fırlatmaya başladığı, iki taraftan da bazı askerlerin küçük yaralar aldığı belirtildi. Hint tarafı, ‘küçük bir olay’ yaşandığını, Çin tarafından taşlar fırlatıldığını ama ‘durumun hemen kontrol altına alındığını’ vurguladı. Askerlerin arasındaki taş fırlatma olayının ‘eşi benzeri görülmemiş’ bir olay olduğu belirtiliyor.

Olayın yaşandığı Srinagar bölgesi polis yetkilisi ise ‘bu tarz olayların her yaz yaşandığını fakat bu seferkinin biraz daha uzun sürdüğünü’ söylerken, hiçbir silah kullanılmadığını aktardı. Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Pekin ‘Güney Tibet’ olarak adlandırdığı Hindistan’ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. 

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