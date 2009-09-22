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Ekonomi

'Çin ve Hindistan tahminlerin üzerinde büyüyecek'

22 Eylül 2009 20:55

Asya Kalkınma Bankası (ADB), gelişmekte olan Çin ve Hindistan'ın bu yıl daha önceki tahminlerin üzerinde büyüyeceğini bildirdi.
ADB'nin, Asya ekonomileriyle ilgili güncellediği yıllık ekonomik görünüm raporunda, gelişmekte olan Asya ekonomilerinde hükümet harcamalarının bölgenin büyüme öngörülerini artırdığı belirtildi.
Buna göre, bu yıl daha önce yüzde 7 büyümesi beklenen Çin yüzde 8,2 ve yüzde 5 büyüyeceği tahmin edilen Hindistan ise yüzde 6 büyüyecek.
Hükümetlere, ekonomiyi teşvik politikalarına hemen son vermemesi uyarısında bulunulan raporda, ''genişlemeci mali ve para politikaları küresel ekonomideki düşüşü yumuşattı. Genişlemeci politikalardan çıkışın zamanı değil, düzelme kırılganlığını sürdürüyor ve aşağı yönlü riskler devam ediyor''
denildi.
Raporda, daha önce bölgenin yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin eden ADB, bu tahminini yüzde 3,9'a, 2010 yılı için yüzde 6 olan tahminini de yüzde 6,4'e çekti.

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