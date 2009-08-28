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Dünya

Çin ve Endonezya'da iki büyük deprem

28 Ağustos 2009 12:59

Çin'in kuzeybatısında 6,2 büyüklüğünde, Endonezya'nın Sulawesi adasında da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Amerikan Jeoloji Enstitüsü (USGS), Çin'deki depremin merkez üssünün Goldmud kentinin kuzeydoğusuna 165 kilometre uzaklıkta saptandığını açıkladı.

Yeni Çin Haber Ajansı da depremin can ya da mal kaybına yol açmadığını duyurdu. Bu depremin ardından 5,6 büyüklüğünde bir artçı depremin de kaydedildiği belirtildi.

Öte yandan, Endonezya'ya bağlı Sulawesi adasında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Jeofizik Ajansı, depremin merkez üssünün Sulawesi'ye bağlı Bau Bau adasının güneydoğusunda, denizde saptandığını açıkladı.
Bu depremde de can ya da mal kaybı rapor edilmedi.

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