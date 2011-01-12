Çin ve Almanya arasında 9 milyar Euro'luk ticari anlaşma



T24 - Çin Başbakan Yardımcısı Li Kekiyang Berlin'de temaslarda bulunduAlmanya ve Çin ticari ilişkilerini geliştiriyor. Çin Başbakan Yardımcısı Li Kekiyang'ın Berlin ziyaretinde, iki ülke arasında 8 milyar 7 milyon euro değerindeki 11 ticari anlaşma üzerinde uzlaşma sağlandı.

Çin, Alman firmalarına daha fazla yatırım imkanı sunmaya hazırlanıyor. Çin Başbakan Yardımcısı Li Kekiyang'ın Berlin ziyaretinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Başkent Berlin'deki Çin Büyükelçisi Wu Hongbo, Li'nin temeslarının ardından toplam 8 milyar 700 milyon euroluk bir ticaret anlaşmasında mutabakat sağlandığını bildirdi.

Dev projeler

Çin ile Almanya arasında yaklaşık 8 milyar 700 milyon euro değerinde 11 ticari antlaşma üzerinde karara varıldı. Bu anlaşmalar arasında en büyük payı 2 milyar 600 milyon euro değerindeki Volkswagen projesi oluşturuyor.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Li, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'la da görüştü

Bir diğer büyük alışveriş de Daimler - Benz'in 2 milyar 200 milyon euroluk Çin yatırımı oldu. Üzerinde uzlaşma sağlanan ortaklıklar arasında Çin'in nükleer santrallerinin modernizasyonu ve üç yük gemisinin teslimatı da bulunuyor.

Li, Merkel'le de görüştü

Çin Başbakan Yardımsıcı Li Kekiyang, önce Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile bir araya geldi. Ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Li, Çin - Almanya ilişkileri, ticari ortaklıklar ve Çin'deki insan haklarının durumunu ele aldı.

Alman hükümetin sözcüsü Steffen Seibert, görüşmelerin öncelikle Almanya'yı ilk kez ziyaret eden Li ile bir tanışma turu olduğunu ifade etti. 55 yaşındaki Li Kekiyang, Çin'in gelecekteki başbakanı olarak gösteriliyor.

AB'ye yardım eli

Çin Başbakan Yardımcısı Li Kekiyang Berlin'deki temasları sırasında, Avrupa Birliği'nin bütünlüğü ve euronun istikrarına da önem verdiklerini kaydetti.

Euro Bölgesi'nin dünya genelinde Çinli yatırımcılar için önemli bir pazar olmaya devam edeceğine de dikkat çeken Li, euro para biriminin istikrarını sağlama çabalarına destek vermek istediklerini belirtti.

Li, Euro Bölgesi'nin borçlu ülkeleri İspanya, Portekiz ve Yunanistan'dan daha fazla devlet tahvili satın almak istediklerini kaydetti. Çin, yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık bir dolar rezervine sahip.

Hammadde ihracatı

Li'nin Berlin ziyaretinde, hammadde ihracatı da ele alınan konular arasında yer aldı. Almanya Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle, Çin'in az bulunan ve teknoloji üretiminde gereksinim duyulan hammaddelerin ihracatına getirdiği sınırlamayı esnetmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle de ileri teknoloji üretiminde son derece önemli olan hammaddelerin ihracat kotaları ve sevkiyat lisanslarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

İleri teknoloji üretimlerinde gerekli 17 metal hammaddesi ihracatının yüzde 97'sine sahip Çin, geçen yılın aralık ayında hammadde kotasını yüzde 35'e düşürmüştü. Yeni kotanın 2011 yılının ilk yarısında geçerli olacağı açıklanırken, sürenin uzatılabileceği de belirtilmişti.

İleri teknoloji ürünlerinin üretimlerinde kullanılan 17 metal hammaddesi, çevre dostu ürünlerin üretimi açısından oldukça önem taşıyor. Bilgisayar, akıllı telefon, güneş pilleri ve ayrıca birçok çevre dostu ürünün üretiminde kullanılıyor.

Çin'in uyguladığı hammadde kotası nedeniyle ileri teknoloji üretimlerinde başta ABD ve Çin olmak üzere birçok ülke hammadde ihtiyacını daha pahalı yollardan karşılamak zorunda kaldı.



