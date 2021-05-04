Çin vatandaşı, lastik bir bot ile yoğun kontrol altındaki Tayvan Boğazı'nı geçti: "Özgürlük için geldim"

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Bir Çin vatandaşı, lastik bot ile yakalanmadan sıkı kontrol altındaki Tayvan Boğazı'nı geçerek Tayvan'a geldi. Yetkililer, Zhou soyadlı adamın "Özgürlük ve eşitlik" talebiyle Çin'den Tayvan'a geldiğini söylediğini ifade etti.

Yetkililer, "bir adamın şüpheli davrandığı ihbarının ardından" Zhou'yu Taichung Limanı'nda gözaltına aldı. Zhou, Tayvan'a internetten aldığı ve arkasına motor taktığı 2.6 metrelik bir lastik bot ile geldiğini ifade etti.

Zhou, 180 kilometrelik yolu 10 saatte tamamladığını söyledi. Tayvan Boğazı'nda hem Tayvanlı hem de Çinli yetkililer devriye geziyor.

Tutuklama anının görüntülerinde Tayvanlı yetkililerin, "Özgürlük için mi geldin?" diye sorduğu, Zhou'nun da, "Evet, botla" diye yanıt verdiği görülüyor.

Zhou daha sonra, "Tayvan'da daha çok özgürlük ve eşitlik var" dedi.