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Dünya

Çin, Varyag'ın ikinci denemesini yaptı PEKİN (A.A)

29 Kasım 2011 15:31

-Çin, Varyag'ın ikinci denemesini yaptı PEKİN (A.A) - 29.11.2011 - Çin platformunu Ukrayna'dan satın aldığı uçak gemisi Varyag'ın ikinci denemesini yaptı. Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bilimsel araştırma ve deneme için ikinci kez denize açılan Varyag'ın ilk denemesinden sonra yeniden donatımının ve ayar işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Varyag, Çin tarafından alınıp yenilendikten sonra 10 Ağustos'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Dalian limanından suya indirilmişti. Kuznetsov sınıfından olan Varyag 304,5 metre uzunluğunda ve 37 metre genişliğinde. Şu anda dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya, İtalya, Hindistan, Brezilya ve Tayland'a ait toplam 21 adet aktif hizmette uçak gemisi bulunuyor.

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