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Çin uzaya savunma sistemi kuracak

Dünya'yı olası bir etkiden korumak için bir sistem inşa edilecek

25 Nisan 2022 10:00

Çin, asteroitleri etkili bir şekilde izleyebilecek ve Dünya'yı olası bir etkiden korumak için asteroitlerin rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir sistem inşa etmeyi planlıyor.

Çin Merkez Televizyonu'na bu yılki Çin Uzay Günü etkinliği sırasında konuşan Wu, projenin, potansiyel olarak uzay aracını da koruyabilecek, Dünya'ya yakın bir asteroit izleme ve savunma sistemi olduğunu söyledi.

Hem yer tabanlı, hem de uzay tabanlı unsurları içerecek olan sistem, hangilerinin Dünya'ya veya insanlığın uzaydaki faaliyetlerine potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirlemek için asteroitleri sınıflandırıcağı ve analiz edecek. Sistem, özellikle potansiyel asteroit etkilerini modelleyecek bir bilgisayar simülasyon çerçevesi içerecek.

Global Times'ın haberine göre, proje hala Çin makamları tarafından onay bekliyor ve "birden fazla departmanın koordinasyonunu" gerektiriyor.

NASA da benzer bir proje geliştiriyor

Kasım 2021'de ABD Uzay Ajansı, çarpma yoluyla rotasını değiştirmenin mümkün olup olmadığını ve bunun böyle bir tehdide karşı etkili bir gezegen savunması olup olmayacağını test etmek için küçük bir asteroide çarpmak üzere tasarlanmış bir araştırma başlattı.

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