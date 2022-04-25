Çin uzaya savunma sistemi kuracak

Çin, asteroitleri etkili bir şekilde izleyebilecek ve Dünya'yı olası bir etkiden korumak için asteroitlerin rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir sistem inşa etmeyi planlıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Başkan Yardımcısı Wu Yanhua hafta sonu resmi Xinhua Haber Ajansı'na göre bir TV röportajında açıklamada, Pekin'in 2025 yılında bir deneyin parçası olarak bir asteroide çarpmayı planladığını duyurdu.

Çin Merkez Televizyonu'na bu yılki Çin Uzay Günü etkinliği sırasında konuşan Wu, projenin, potansiyel olarak uzay aracını da koruyabilecek, Dünya'ya yakın bir asteroit izleme ve savunma sistemi olduğunu söyledi.

Hem yer tabanlı, hem de uzay tabanlı unsurları içerecek olan sistem, hangilerinin Dünya'ya veya insanlığın uzaydaki faaliyetlerine potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirlemek için asteroitleri sınıflandırıcağı ve analiz edecek. Sistem, özellikle potansiyel asteroit etkilerini modelleyecek bir bilgisayar simülasyon çerçevesi içerecek.

Global Times'ın haberine göre, proje hala Çin makamları tarafından onay bekliyor ve "birden fazla departmanın koordinasyonunu" gerektiriyor.

NASA da benzer bir proje geliştiriyor

Kasım 2021'de ABD Uzay Ajansı, çarpma yoluyla rotasını değiştirmenin mümkün olup olmadığını ve bunun böyle bir tehdide karşı etkili bir gezegen savunması olup olmayacağını test etmek için küçük bir asteroide çarpmak üzere tasarlanmış bir araştırma başlattı.