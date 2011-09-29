Çin uzay üssü için ilk adımı attı

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çince'de "Gök Saray" anlamına gelen Tiengong-1'in 8,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, Çin'in insanlı uzay programı sözcüsü Vu Ping mekiğin bir uzay istasyonu kurulması ve işletilmesi için önemli bir teknik işlemi gerçekleştirmek için gönderildi.Vu, "Gök Saray'ın" fırlatılmasıyla birlikte Çin'in 2016'ya kadar bir uzay laboratuvarı kurulacağını ve 2020'ye kadar 3 kapsül halinde 60 tonluk ülkenin ilk uzay istasyonunun gönderileceğini söyledi.Tiengong modülünün önceden ABD ve Rusya tarafından yapılan uzay araçlarına göre teknolojik ve ekonomik avantajları olduğunu belirten Vu, Tiengong'un diğer uzay araçlarıyla birkaç kez kenetlenebileceğini, bunun yanı sıra bilimsel araştırmalar için uzay laboratuvarı olarak kullanılabileceğini söyledi.Tiengong-1 modülüne 1 Kasım'da fırlatılacak Şıncou-8 adlı insansız uzay mekiğinin de katılacağı belirtilirken, Tiengong-1'in daha alçak bir yörüngeye inerek Şıncou-8 ile birlikte iki adet yerleştirme işlemi yürüteceği bildirildi.Şıncou-8'in işlemi tamamlayıp dünyaya dönmesinin ardından Ciuçüen Uydu fırlatma Merkezinden gönderilen Tiengong-1 kendi yörüngesine yerleşerek yerleştirme ve birleştirme testlerinde bir sonraki aşamaya geçecek.Fırlatmayla sorumlu merkezin başkanı Sui Cicun Tiengong-1'in gelecek yıl fırlatılacak Şıncou-10 adlı uzay mekiği de içinde olmak üzere iki mekikle kenetleneceğini belirtti.Şıncou-10 mekiğinde bir de astronot olacağı kaydedilirken, bu astronotun Tiengong-1'i bir uzay laboratuvarı haline getirerek ülkenin gelecekteki uzak istasyonunun basit bir modelini oluşturacağı ifade edildi.Çin şu anda mekiklerde çalışacak astronot adaylarını belirledi ve eğitimlerine başladı. Programa göre Tiengong-1'in ardından Tiengong-2 ve Tiengong-3 mekikleri muhtemelen insanlı olarak laboratuvarı tamamlamak üzere fırlatılacak.Tiengong-1 uzay aracının Çin'in kendi yapımı Uzun Yürüyüş 2-F taşıyıcı roketleriyle fırlatıldığı belirtilirken, bu roketlere 170'den fazla geliştirme yapıldığı kaydedildi.