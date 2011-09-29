T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çin uzay üssü için ilk adımı attı

Uzay istasyonu kurma projesini hızlandıran Çin, ilk deneme modülü Tiengong-1'i uzaya gönderdi...

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Çin'in uzay tarihi açısından önemli bir adım olarak kabul edilen ve ülkenin kalıcı olacak insanlı uzay istasyonu programının ilk adımı olan Tiengong-1 modülü yerel saatle 21:16'da fırlatıldı.  



Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çince'de "Gök Saray" anlamına gelen Tiengong-1'in 8,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, Çin'in insanlı uzay programı sözcüsü Vu Ping mekiğin bir uzay istasyonu kurulması ve işletilmesi için önemli bir teknik işlemi gerçekleştirmek için gönderildi. 

Vu, "Gök Saray'ın" fırlatılmasıyla birlikte Çin'in 2016'ya kadar bir uzay laboratuvarı kurulacağını ve 2020'ye kadar 3 kapsül halinde 60 tonluk ülkenin ilk uzay istasyonunun gönderileceğini söyledi. 

Tiengong modülünün önceden ABD ve Rusya tarafından yapılan uzay araçlarına göre teknolojik ve ekonomik avantajları olduğunu belirten Vu, Tiengong'un diğer uzay araçlarıyla birkaç kez kenetlenebileceğini, bunun yanı sıra bilimsel araştırmalar için uzay laboratuvarı olarak kullanılabileceğini söyledi. 

Tiengong-1 modülüne 1 Kasım'da fırlatılacak Şıncou-8 adlı insansız uzay mekiğinin de katılacağı belirtilirken, Tiengong-1'in daha alçak bir yörüngeye inerek Şıncou-8 ile birlikte iki adet yerleştirme işlemi yürüteceği bildirildi. 

Şıncou-8'in işlemi tamamlayıp dünyaya dönmesinin ardından Ciuçüen Uydu fırlatma Merkezinden gönderilen Tiengong-1 kendi yörüngesine yerleşerek yerleştirme ve birleştirme testlerinde bir sonraki aşamaya geçecek. 

Fırlatmayla sorumlu merkezin başkanı Sui Cicun Tiengong-1'in gelecek yıl fırlatılacak Şıncou-10 adlı uzay mekiği de içinde olmak üzere iki mekikle kenetleneceğini belirtti. 

Şıncou-10 mekiğinde bir de astronot olacağı kaydedilirken, bu astronotun Tiengong-1'i bir uzay laboratuvarı haline getirerek ülkenin gelecekteki uzak istasyonunun basit bir modelini oluşturacağı ifade edildi. 

Çin şu anda mekiklerde çalışacak astronot adaylarını belirledi ve eğitimlerine başladı. Programa göre Tiengong-1'in ardından Tiengong-2 ve Tiengong-3 mekikleri muhtemelen insanlı olarak laboratuvarı tamamlamak üzere fırlatılacak. 

Tiengong-1 uzay aracının Çin'in kendi yapımı Uzun Yürüyüş 2-F taşıyıcı roketleriyle fırlatıldığı belirtilirken, bu roketlere 170'den fazla geliştirme yapıldığı kaydedildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24