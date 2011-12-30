-Çin uzay programına hız veriyor PEKİN (A.A) - 29.12.2011 - Çin'in, gelecek beş yılda uzaya insanlı uzay gemileri ve uzay laboratuvarları göndereceği, uzay istasyonu inşasına hazırlık yapacağı bildirildi. Resmi basında yer alan habere göre, 2016'nın sonuna kadar uzay programına hız vermek isteyen Çin, uzay laboratuvarları, insanlı uzay gemileri ve yük gemileri gönderecek, uzay istasyonunun inşası için teknik hazırlık yapacak. İnsansız araçlar kullanarak Ay'ın keşfini sürdürecek ve Ay yüzeyinden numune toplayacak olan Çin, gezegenler, göktaşları ve Güneş'in keşfine de ağırlık verecek. Ulusal prestij olarak görülen uzay sanayisinin geliştirilmesine büyük önem veren Çin, ayrıca kara delikleri incelemek için bir uzay gemisi kullanacak ve uzay atıkları ile Dünya'nın yakınlarındaki küçük uzay cisimlerini gözlemlemeye başlayacak. Çin, iletişimini, yayın sistemini ve meteoroloji uydularını geliştirecek uzay araçları fırlatacak ve küresel konumlandırma sistemi ağına egemen olan ABD'ye rakip olmak amacıyla kendi küresel uydu navigasyon sistemini geliştirecek.