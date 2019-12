-ÇİN USULÜ "ÇÖPÇATANLIK" ŞANGHAY (A.A)- 09.12.2010 - Çin'in Şanghay şehrinin merkezinde Çinli aileler çocuklarına "ideal eşi" bulabilmek için hazırladıkları dövizlerle çocuklarını evlendirmeye çalışıyor. Şehrin en bilinen ve merkezi konumundaki Halk meydanındaki Halk parkında hafta sonları binlerce aile çocuklarının iş, eğitim, maaş durumunu belirten kağıtlarla çocuklarına uygun hayat arkadaşını arıyor. Parkın her tarafına asılan, nereli olduklarından, sosyal durumlarına ve resimlerine kadar birçok kişisel bilginin bulunduğu dövizlerle aileler, ilandaki özellikleri beğenince adayları tanıştırıyor. Çin usulü bu ilginç görücü usulünde aileler çocuklarına en uygun geleceği sunabilecek adayı bulabilmek için kurulan bankolarda saatlerce müstakbel gelin ve damatlarının tüm bilgilerini not alıyor. İlanlar asıldıktan sonra ilanların takibini ve organizesini yapanların da bulunduğu etkinlikte, bu işi yapan organizatörler adaylara uygun birini bulana kadar sorumluluğu üstleniyor. -ERKEKLERE ÜCRETSİZ, KADINLARA 9O YÜEN- Adayların ilanlarını takip edenler erkeklerin ilan takibini ücretsiz yaparken, kadınlardan ise 90 yüen (yaklaşık 20 TL) ücret talep ediyor. Bunun sebebi olarak da eş arayan bayanların sayısının çokluğu gösteriliyor. Adaylar eğer bu etkinlik sayesinde evlenirlerse organizatörlere "tanışma parası" adı altında altında 300 yüen (yaklaşık 66 TL) ücret ödüyorlar. Genel olarak bu tarz organizatörler tercih edilirken, bunun en büyük sebebi olarak da organizatörlerin elinde çok büyük bir veritabanı olması gösteriliyor. Organizatörlerden bağımsız olarak, kendi hazırladıkları ilanlarla çocuklarını evlendirmek isteyen aileler de park içerisinde çocuklarının özelliklerini hem yazılı hem de sözlü olarak anlatıyor. Parkta çocuğuna en uygun eşi arayan soyadı Yü olan kadın da oğlunun 26 yaşında olduğunu ve acelesinin olmadığını, bu nedenle kendisinin haftada bir gelerek adayları incelediğini belirtti. Etkinlikte en çok evlenen yaş grubu ise 80'li yıllarda doğanlar. Bazı gençlerin bizzat geldiği parktaki adaylar gençlerle sınırlı değil, her yaş grubundaki Çinliler kendine uygun eş adayını arıyor. -"DAHA GÜVENİLİR VE SAMİMİ"- Parktaki ilginç etkinliği izlemeye gelen bazı gençler bu durumu internette bulunan sosyal paylaşım ağlarından "daha güvenilir ve samimi" bulurken, etkinliğin bir fuar havasında geçmesini eleştiriyor. Etkinliğin 20 yıldır Şanghay'da yapıldığını kaydeden 78 yaşındaki Li Guaying AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sayede birçok kişinin hayat arkadaşını bulduğunu ve ailelerin de birbirini daha iyi tanıdığını anlattı. Li, asılan dövizlerde adayların milliyetinden, eğitim durumuna, ekonomik durumundan yaşadığı yere ve fiziksel özelliklerine kadar birçok unsurun ayrıntılı olarak anlatıldığını belirtti ve bunun günümüzde yaygın olan sosyal ağlardan daha güvenilir olduğunu söyledi. Tarafların ailelerinin aynı yerde hemen görüşebildiğini kaydeden Li, bankolarda bulunan dövizlerden birini anlattı ve kişinin tüm ayrıntılı bilgi ve özelliklerine ulaşılabildiğini belirtti. Li, tüm ayrıntılı bilginin ardından tarafların görüştüğünü ve karar verdiğini ifade ederek, her anne ve babanın çocuklarının mürüvvetini görmek istediğini ve böyle bir yola başvurduğunu aktarıyor. -İNGİLİZCE KÖŞESİ- Aynı parkın başka bir köşesinde her hafta pazar günleri yapılan "İngilizce köşesinde" yüzlerce Çinli sadece İngilizce konuşuyor. İngilizceden başka bir dilin konuşulmadığı köşede yüzlerce Çinlinin kendi aralarında yabancı bir dil konuşması ilginç görüntüler oluşturuyor. Her yaştan Çinlinin katıldığı İngilizce etkinliğine katılan ya da o sırada parktan geçen yabancıların etrafı onlarca Çinli tarafından sarılıyor. Parktan geçen yabancıların aniden onlarca Çinlinin İngilizce soru yağmuruna maruz kaldığı etkinlikte, etkinliğin müdavimi yabancılar da bulunuyor. Her hafta aynı saatte gelen yabancılar yıllardır bu etkinliğe katıldıklarını ve Çinli arkadaş edindiklerini aktarıyor.