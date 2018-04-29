T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çin Ulusal Halk Kongresi 'ömür boyu devlet başkanlığı' teklifini kabul etti

Pazar günü toplanan Ulusal Halk Kongresi'nde 2964 üyeden sadece ikisinin "Hayır" oyu verdiği oylamada, devlet başkanlarının görevlerini iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemenin kaldırılmasına yönelik teklif kabul edildi. Çin lideri Şi Jinping'in "ömür

29 Nisan 2018 20:30

Çin Ulusal Halk Kongresi, devlet başkanlarının görevlerini her biri beş yıl olmak üzere, iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemenin kaldırılmasına yönelik teklifi, Pazar günü yapılan oylamada kabul etti.

Çin Komünist Partisi'nin sunduğu tartışmalı teklife yönelik oylamada 2964 kongre üyesinden sadece ikisi 'Hayır' oyu verirken üçünün de 'çekimser' kalması, oylamanın tamamen sembolik olduğu görüşünü de destekler nitelikte.

Karar, şu anda görevde olan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in azami süresinin dolacağı 2023 yılından sonra da görevde kalmasının, yani "ömür boyu devlet başkanlığının" önünü açıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin anayasası, 1982 yılından bu yana devlet başkanı ile yardımcıları da dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin görev sürelerini belirliyor.

Mao'dan bu yana Çin'de iktidara gelen en güçlü lider olan Şi Jinping, kendini çok ön plana çıkaran bir yönetim anlayışına sahip. Devlet başkanının resmine ülkenin çok farklı yerlerinde rastlamak mümkün. Hatta resmi lakabı da "Baba Şi."

Jinping 2012'de göreve geldikten kısa bir süre sonra ülke çapında başlattığı yolsuzluk operasyonlarıyla siyasi rakiplerini saf dışı bırakarak, güç yapısında önemli değişiklikler yapmıştı.

Şi'nin muhaliflerin üzerinde de uzun yıllardır görülmemiş bir baskı oluşturduğu biliniyor.

Dolayısıyla Çin'de devlet başkanlığında süre sınırlamasını kaldıran düzenlemeye muhalefet etmek de pek mümkün olmadı.

Çin devlet medyası oylamanın öncesinde "ömür boyu başkanlığın" bir gereklilik olduğuna dair kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Muhalifler ise özellikle sosyal medyada önerilen değişikliğe çok sert tepki gösterdi.

Bazıları bu öneriyi, "sulta rejiminin kurulmasına doğrudan atılan adımlar" olarak nitelendirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PazarUlusal Halk KongresiJinpingKomünist PartisiDevlet BaşkanıHalk CumhuriyetiMaoDevletHattaMuhalifler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24