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Dünya

Çin, Ukrayna'nın yüzde 5'ini kiraladı

Çin ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmayla Ukrayna topraklarının yüzde 5'ine tekabül eden 3 milyon hektarlık tarım arazisi 50 yıllığına Çin’e devredilecek

25 Eylül 2013 21:40

Çin ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma, Ortaçağ'da örnekleri görülen toprak anlaşmalarını anımsattı.
Ukrayna ülke yüzölçümünün yüzde 5'ine denk gelen, ülkenin doğusundaki Dnipropetrovsk eyaletinin 3 milyon hektarlık tarım arazisini 50 yıllığına Çin'e kiraladı. Arazi aynı zamanda Ukrayna tarıma elverişli arazilerinin yüzde 9'unu oluşturuyor.
 

Bölge Belçika kadar

 
2.6 milyar dolarlık anlaşmanın herhangi iki ülke arasında yapılmış en büyük arazi anlaşması olduğu belirtiliyor. Söz konusu tarım arazisi yaklaşık Belçika'nın yüzölçümüne yakın bir büyüklükte. Anlaşmaya göre Çin bölge içinde kalan tarım tesislerini de modernize etmekle yükümlü.
Araziler pirinç tarımı ve domuz yetiştiriciliği için kullanılacak. Elde edilecek ürünler Çin devletinin sahip olduğu şirketlere imtiyazlı fiyatlardan satılacak. Anlaşma ile Çin'in günden güne artan gıda ihtiyacının karşılanması planlanıyor. Çin dünyadaki gıda arzının beşte birini karşılıyor. Ancak tarım üretiminin sadece yüzde 9'unu gerçekleştiriyor.
 

Daha önceki girişimler 'sömürgecilik' tepkisiyle karşılaştı

 
Herhangi iki ülke arası arazi anlaşmaları yakın geçmişte politik sorunlara da yol açmış, "sömürgecilik" tepkileriyle bazı anlaşmalar iptal olmuştu. Ukrayna ve Çin'in gerçekleştirdiği bir anlaşmanın benzeri Madagaskar ile Güney Kore arasında imzalanmış, 1.2 milyon hektarlık anlaşma büyük muhalafet gördüğü için iptal olmuştu. Filipinler de Çin'in benzeri bir hamlesini reddetmişti.  

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