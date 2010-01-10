Çin, TSE'den yardım istedi

T24- Kalitesiz ürünleri ile adı çıkan Çin heyeti, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) kendilerine uluslararası arenada kabul gören tekstil standardı üretimi için yardım etmesini talep etti. TSE destek verirse, Çin tekstilinin dünyada itibar görmesi sağlanacak



Akşam gazetesinin haberine göre, TSE'nin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı'ndaki (ISO) etkinliğini gören Çin Standartlar Teşkilatı (SAC), Türkiye'den yardım istedi. Çin'in standart kurumu SAC, tekstil konusunda standart hazırlamak için kolları sıvarken, bu yönde büyük tecrübeleri bulunan TSE'nin de bu konuda kendilerine destek vermesini talep etti. Çin heyeti, Türkiye'nin tekstil alanındaki kalitesine de işaret etti.



ISO için destek talebi



Çin'in standart kuruluşu SAC'ın hazırlayacağı tekstil standardının uluslararası alanda kabul görmesi için ISO onayı da gerekirken, Çin, bu standardın ISO'daki tekstil komitesinde onaylanması için üye kuruluş olan TSE'nin de oyunu istedi. Çin heyeti, TSE'ye bu yönde de bilgi sunarak, kendilerine oylamada destek olunmasını istedi. TSE yetkilileri ise, oylamaya söz konusu komitelerde tam üye olarak görev alanların kullandıkları oyların etkin olduğunu belirterek, Çin tarafının taslağına ilgili Türk sektörünün görüşünün alınarak katkıda bulunulabileceği ifade etti.



Çin'e prestij sağlar



TSE yönetimi, Çin heyetine, uluslararası standardizasyon çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme yaparken, TSE'nin bu alandaki rolü de anlatıldı. TSE yetkilileri, kurumun ISO'daki saygın yeri nedeniyle, Türkiye'nin destek verdiği bir standardın birçok ülkeye örnek olacağını aktararak, Çin'in de bundan faydalanmak istediğini ifade etti. Yetkililer, ISO'da onaylanan bir standardın da dünyada kabul gördüğünü ve bu nedenle Çin'in de bu konuya büyük önem verdiğini söyledi.



TSE yetkilileri, bir ülkenin bir ürününün standart almasının ticari faaliyetlerin anahtarı olduğunu aktararak, 'Bu standardın alınması üretici sektör için büyük avantaj sağlıyor. ISO kabul ederse, bu, Çin için prestij olacak. Hem de o ülkede üretim yapan firmaların ihracatına katkı yapar' diye konuştu.