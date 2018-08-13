Çin ticaret devi, TL ile ödeme almayı durdurdu

Çinli online seyahat şirketi Ctrip, müşterilerinin Türk Lirası (TL) ile ödeme yaptıktan sonra dalgalanmayı fırsat bilerek yuan ile geri ödeme istemeleri üzerine, TL cinsinden ödemeleri durdurdu.

Çinli online seyahat şirketi Ctrip TL'deki sert değer kayıpları nedeniyle müşterilerin TL ile ödeme yapmalarını durdurduğunu belirtti.

Ctrip sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada bazı müşterilerinin TL ile ödeme yaptıktan sonra bunu iptal edip Çin para birimi yuanda geri ödeme talep ederek TL'deki dalgalanmayı kullanması nedeniyle, internet sitesinde TL ile ödeme yapma seçeneğini kaldırdığını söyledi.