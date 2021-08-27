Çin, teknoloji şirketlerinin ABD'de halka açılmalarını yasaklıyor

Çin, teknoloji şirketlerinin ABD'de halka açılmalarını yasaklamayı planlıyor.

Dünya'nın aktardığına göre, Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu, Çin şirketlerinin yurt dışında halka açılmalarına, işlem görmelerine yönelik yeni kurallar üzerinde çalışıyor.

Komisyon'dan yetkililerin son haftalarda bazı şirketler ve yabancı yatırımcılara verdikleri bilgilere dayandırılan habere göre, yeni kurallar kullanıcılarla ilişkili büyük veriler tutan internet şirketlerinin yurt dışında borsalara kote olmalarının yasaklanmasını içerecek.

Yetkililerin verdikleri bilgiye göre, daha az hassas verilere sahip olan ilaç şirketlerinin ise yurt dışına kote olmadan önce Komisyon'dan onay almaları gerekecek.