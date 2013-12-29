Çin, tek çocuk politikasını esnetti

Çin’de Komünist Parti geçen ay yapılan kongresinde açıkladığı reformları dün resmen hayata geçirdi.

Hızlı nüfus artışını kontrol altında tutmak için 1979’dan bu yana sıkı bir şekilde uygulanan tek çocuk politikasının gevşetilmesi kararlaştırılırken, çalışma kampları da resmen kaldırıldı.

Komünist Parti Politbüro Daimi Komitesi, eşlerden birinin tek çocuklu bir aileden gelmesi halinde ikinci çocuğa izin verilmesine yönelik öneriyi kabul etti. Eski uygulamada ancak eşlerden ikisinin de tek çocuk olması halinde ikinci çocuğa izin veriliyordu. Tek çocuk politikasından kırsal kesimlerde yaşayanlar ve etnik azınlıklar muaf tutuluyordu. Özellikle şehirlerde sert şekilde uygulanan yasağa uymayan aileler, gelir durumlarına göre para cezasına çarptırılıyordu.

Ancak Çinli yetkililer, giderek daha fazla tepki çeken bu politika nedeniyle ülke nüfusunun yaşlanmasına, nüfus yaşlanırken çalışanların sayısının giderek azalmasından ve emeklilerin ekonomiye yük olmaya başlayacağına dikkat çekmeye başlamıştı. 2050’de ülke nüfusunun dörtte birinin 65 yaşın üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Çin’in yasama organı olan Daimi Komite, suçluların çalışma kamplarında ‘yeniden eğitim yoluyla ıslah edilmesine’ yönelik programını da kaldırma kararı aldı.

1950’lerde başlatılan çalışma kamplarıyla terbiye sistemi ‘Laociao’ cezalarının bundan böyle geçersiz olacağı ve halen kamplarda bulunanların da salıverileceği kaydedildi.

Son dönemde suiistimaller olduğu gerekçesiyle sıkça eleştirilen sistemi, ‘konunun yargıya taşınmasına gerek görülmeyen küçük suçlarda’ uygulanıyor ve bir kişi yargılama olmadan 4 yıla kadar kamplara gönderilebiliyordu.