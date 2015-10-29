Çin tek çocuk politikasına son verdi

Çin Komünist Partisi, ülkenin tek çocuk politikasının sona erdiğini duyurdu.

Çin Komünist Partisi, ülkedeki çiftlerin iki çocuk sahibi olabileceğini duyurdu. Bu, Çin’de on yıllardır süren tek çocuk politikasının sona ermesi anlamına geliyor.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın haberinde, “Çin on yıllardır uygulanan tek çocuk politikasını terk ediyor” ifadesi yer aldı. Kararın başkent Pekin’de dört gün süren ve ülkenin gelecek beş yıldaki ekonomisinin planlandığı toplantı sonrası alındığı açıklandı.

Politika 2013'te gevşetilmiş ve eşlerden birinin tek çocuklu aileden gelmesi durumunda ikinci çocuğa izin verilmeye başlanmıştı.

Çin'in tek çocuk politikası 1979'dan bu yana yürürlükteydi.