Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenler 'kara liste'ye almaya başladı

T24 Dış Haberler

Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen kişiler hakkında hayatları boyunca gündeme gelebilecek yasal süreçler başlatılacağını belirtti.

Pekin, ilk defa Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerle ilgili bir 'kara liste hazırladığını' açıkça duyurdu.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi, adanın Başbakanı Su Tseng-chang, parlamento başkanı You Si-kun ve Dışişleri Bakanı Joseph Wu'nun "inatçı bir biçimde Tayvan'ın bağımsızlığını desteklediğini" ifade etti.

Pekin, listedeki kişilerin Hong Kong ve Makao gibi 'özel yönetim bölgelerine' giremeyeceğini ifade etti. Bu kişilerin 'ana karadan' insanlarla iş birliği yapamayacağı ve fonlanamayacağı belirtildi.

Tayvan, "Kendilerinin Pekin tarafından değil, hukukun üstünlüğü tarafından yöneltildiğini belirterek" kara listeye tepki gösterdi.