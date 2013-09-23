Çin tayfuna teslim: 33 ölü

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde dün akşamdan bu yana etkili olan Usagi tayfunu nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong eyaletindeki birçok bölgede ulaşım, iletişim, elektrik ve su kesintiye uğradı.

Guangdong'da başta eyalet başkenti Guangcou olmak üzere, Şıncın, Şantou, Foşan ve Dongguan gibi 14 kentte okullar ve devlet binaları kapatıldı.

Öte yandan bölgede 47 bin balıkçı teknesinin de şiddetli tayfun nedeniyle limana geri döndüğü belirtildi.

Usagi'nin bu sabah itibariyle tropikal alçak basıncın etkisiyle şiddetini azalttığı ancak sağanak yağışların bölgede bir süre daha etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.