T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin tayfuna teslim: 33 ölü

Şanvey kentinde 14 bin kişinin tayfundan olumsuz etkilendiği ve kentteki doğrudan ekonomik kaybın 2,8 milyar yüen (yaklaşık 900 milyon TL) olduğu açıklandı

23 Eylül 2013 14:10

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde dün akşamdan bu yana etkili olan Usagi tayfunu nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti.
 
Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong eyaletindeki birçok bölgede ulaşım, iletişim, elektrik ve su kesintiye uğradı.
 
Guangdong'da başta eyalet başkenti Guangcou olmak üzere, Şıncın, Şantou, Foşan ve Dongguan gibi 14 kentte okullar ve devlet binaları kapatıldı. 
 
Öte yandan bölgede 47 bin balıkçı teknesinin de şiddetli tayfun nedeniyle limana geri döndüğü belirtildi.
 
Usagi'nin bu sabah itibariyle tropikal alçak basıncın etkisiyle şiddetini azalttığı ancak sağanak yağışların bölgede bir süre daha etkili olmaya devam edeceği kaydedildi. 

ETİKETLER

çintayfunfırtınaölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24