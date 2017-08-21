Çin tanrısının 30 metrelik heykeli Endonezya'yı karıştırdı; hükümet çareyi örtmekte buldu!

Nüfusun yüzde 87'si Müslüman olan Endonezya'da, turizmi artırmak amacıyla Doğu Cava’ya dikilen 30 metrelik Çin tanrısı heykeli gerilime sebep oldu. Hükümet heykeli koruyup örtü altında tutma kararı aldı. 187 bin dolara mal olan heykelin amacı şehre turist çekmekti.

Amaç turist çekmek

M.S. 3’üncü yüzyılda yaşamış ve sonrasında Çin dinlerinde kutsal bir figür haline gelmiş Guan Yu’nun şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük heykeline dair kriz de heykelin açılmasıyla başladı.

Turistlerin Trip Advisor üzerinden 5 üzerinden 4 yıldızla değerlendirdikleri anıt, milliyetçi ve muhafazakâr gruplar tarafından protesto edilmeye başladı.

Sanatatak'ın haberine göre, Doğu Cava’nın merkezi Surabaya’da toplanan Müslüman ve muhafazakâr grup “Biz putlara tapmıyoruz. Yıkın onu!” sloganlarıyla gösteri yaptı. Kalabalık, başka bir devletin generalinin heykelinin dikilmesini de 'vatana ihanet' olarak niteledi.

Örtülmesi ne kadar laik bir çözüm?

Endonezya 260 milyon nüfusa sahip ve bu nüfusun yüzde 87’si Müslümanlardan oluşuyor, ancak laik olduğu için dini özgürlükler anayasayla korunuyor. Forum of Religious Harmony adlı hükümete bağlı çalışan bir oluşumun araya girmesiyle alınan son kararsa heykelin kalması, ancak üstünün örtülmesi oldu.