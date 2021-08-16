Çin: Taliban ile temas halindeyiz; kapsayıcı bir siyasi sistem kurulacağını umuyoruz

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Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban ve diğer partilerle iletişim halinde olmaya devam ettiklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "Afgan Talibanı ve diğerleriyle Afganistan'ın ulusal egemenliğine saygı kapsamında iletişim ve temas kurmaya devam ediyoruz. Çin, Afganistan'da siyasi çözüme teşvik için yapıcı bir rol oynuyor" dedi.

Çunying, "Umarız Afgan Talibanı tüm tarafları ve etnik grupları bir araya getirecek geniş ve kapsamlı, Afganistan'a uygun bir siyasi yapı inşa eder" diye konuştu.

Pekin, Afganistan'daki Büyükelçiliği'ni kapatmayacağını ifade etti ve diplomatik misyonun normal şekilde faaliyet göstermeye devam edeceğini belirtti.

Bakanlık sözcüsü, "Afgan halkının isteklerine ve kararlarına saygı duyuyoruz. Afganistan'da savaş ve çatışmalar 40 yıl sürdü. Savaşı sonlandırmak ve barışa ulaşmak hem 30 milyon Afganın hem de uluslararası kamuoyunun ortak beklentisidir" ifadelerini kullandı.