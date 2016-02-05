Çin takımları transfer rekoru kırdı, 258 milyon Euro!

Ramires, Gervinho, Mbia, Martinez, Ersan'ın ardından Çin'e giden son futbolcu Teixeria olurken, transferin yapılmasının ardından Çin takımları dünya genelinde ara transfer döneminde 258 milyon Euro harcayarak en çok paraya harcayan lig oldu.

Radikal'in haberine göre, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Alex Teixeira için 35 milyon Euro teklif eden Liverpool'a ret yanıtı vermiş, 'Robben ve Di Maria seviyesinde, dediği Brezilyalı futbolcunun fiyatını 50 milyon Euro olarak belirlemişti. Rumen hoca, Avrupa liglerinde transfer sezonu kapanmasına karşın istediğini aldı. 26 yaşındaki Sambacı, 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suning ticaret grubunun sahibi olduğu Çin kulübü Jiangsu Suning'e gitti.

Bu anlaşma, üç farklı alanda dünya futbol tarihine geçti. '2016 yılının en pahalı oyuncusu' olan Alex Teixeira, Guangzhou Evergrande'nin 42 milyon Euro'luk Jackson Martinez hamlesini ikinci sıraya indirdi ve Asya kıtasının transfer rekorunu kırdı. Ayrıca dünyaca ünlü oyuncuların astronomik rakamlara gittiği Çin Ligi, ara transfer rekorunu eline geçirdi. Toplam 110 transfer gerçekleştiren Çinliler, 258 milyon 920 bin Euro ile 'kış döneminde en çok bonservis harcaması yapan lig' unvanını elde etti. Transfere 247 milyon 290 bin Euro ödeyen Premier Lig ekipleri ikinci, 85 milyon 850 bin Euro harcama yapan Serie A ise üçüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'de mücadele eden 18 kulüp, her geçen gün artan borçlar ve Finansal Fair Play kriterlerinin etkisiyle geçmiş yılların aksine bu sezon yüksek maliyetli oyunculara yönelmedi. Türk ekipleri, devre arasını 19 milyon 780 bin Euro'luk transferle kapattı.

Ersan ve Mbia aynı takımda

Süper Lig'den iki oyuncuyu kadrosuna katan Hebei China Fortune, Çin Ligi'nde Jiangsu Suning'in ardından devre arasında en çok bonservisi gözden çıkarak ikinci kulüp oldu. Beşiktaş'tan Ersan Adem Gülüm için 7 milyon Euro, Trabzonspor'dan Stephane Mbia için 6 milyon Euro'yu kasasından çıkaran 'Samba'nın Kralları' lakaplı Hebei China Fortune, Roma'dan Gercinho'yu 18 milyon Euro'ya, Ning Jiang'ı 8 milyon Euro'ya, Haifeng Ding'i de 7 milyon 100 bin Euro'ya renklerine bağladı. Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 550 bin Euro kazanan milli futbolcu Ersan'ın, yeni takımı ile 4 milyon Euro garanti ücretten 3 yıllık sözleşme yapması dikkati çekti.

En pahalı 10 transfer

Alex Teixeira (Jiangsu Suning): 46 milyon Euro

Jackson Martinez (Guangzhou Evergrande): 42 milyon Euro

Ramires (Jisngsu Suning): 28 milyon Euro

Elkeson (Shanghai Sipg): 18 milyon 500 bin Euro

Gervinho (Hebei China Fortune): 18 milyon Euro

Fredy Guarin (Shanghai Greenland Shenhua): 13 milyon Euro

Jinhao Bi (Shanghai Greenland Shenhua): 11 milyon Euro

Gil ( Shandong Luneng Taishan): 8 milyon 500 bin Euro

Renato Augusto (Beijing Guoan): 8 milyon Euro

Ning Jiang (Hebei China Fortune): 8 milyon 350 bin Euro

6 milyon Euro'ya geldi, 50 milyon Euro'ya gitti

Shakhtar Donetsk'in 6 yıl önce 6 milyon Euro'ya mukavele yaptığı Teixeira, Ukrayna kulübünün 8 kat fazla kazanmasını sağladı. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan yıldız futbolcuyu isteyen kulüpler arasında Chelsea ve Liverpool da bulunuyordu.

Öte yandan teknik direktör Mircea Lucescu, transfer hakkında kısa bir açıklama yaparak, "Evet, doğru. Teixeira'yı Çin'e sattık" ifadelerini kullandı.