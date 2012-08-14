Çin: Suriye dağılır, tüm bölgede çatışmalar yaşanır

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü, ''Suriye parçalanır, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde bölgesel çatışmalar yaşanır'' dedi.

Sadi Kaymaz'ın Radikal gazetesindeki haberine göre, Çinli dışişleri yetkilileri ya da politikacıların net yorum yapmaktan kaçındığı kritik dönemde, zehir zemberek bir yazı yayınlayan Halkın Günlüğü, ABD ’nin Suriye’de kötülük kutusunun kapağını açmak üzere olduğunu savundu. Çin’in Suriye sorunundaki tutumuna ışık tutan yorum yazısı, resmi haber ajansı Xinhua tarafından da İngilizceye çevrilerek yayımlandı.

ABD ’nin Irak’ta başlattığı savaşın mezhep kavgalarını ve etnik çatışmaları tetiklediğini belirten Halkın Günlüğü, Suriye’de etnik temizlik ve mülteci akınları gibi insani felaketlerin yaşanabileceğini ileri sürdü. Özellikle iç siyaset ve diplomasi alanında yayımladığı yazılarla öteden beri politikacıların sesi olan gazete, Suriye’deki durumu da kaotik olarak niteledi ve El Kaide’nin bu durumu kendi çıkarına kullanacağını kaydetti.



ABD'ye yüklendi



Komünist Parti’nin ağzı olarak bilinen gazete, " Ortadoğu ’da Pandora’nın Kutusu’nu Açma" başlıklı yorum yazısında, ABD ’yi eleştirdi. Suriye krizini jeopolitik çıkar kapsamına almakta gecikmeyen ABD ’nin yegane hedefinin, rejim değişikliği yoluyla İran -Suriye ittifakını kırmak ve Ortadoğu ’daki öncü rolünü sürdürmek olduğunu savunan gazete, ABD ’nin dış müdahaleyle rejim değişikliğini alışkanlık haline getirdiğini ifade etti. Halkın Günlüğü, bu alışkanlığın Suriye halkı ve devletini felakete sürükleyeceğini, hatta dünya barışını tehlikeye sokacağını ifade etti.



'Suriye parçalanır'

Suriye’deki son gelişmelere de değinen gazete, Suriyeli muhalifleri "gerici" olarak adlandırdı. Gericilerin dış güçlerin desteğiyle üstünlüğü ele geçirmeye başladığını belirten gazete, ülkeyi uzun süreli çetin bir savaşın beklediğini iddia etti ve "Muhalefet bazı şehirleri ele geçirdi. Ancak, lidersizler ve 100 parçaya bölünmüş durumdalar. Esad gönüllü olarak çekilse dahi, kendi çıkarları için savaşan gruplar yüzünden ülke parçalanacak" yorumunda bulundu.



Türkiye yorumu



Kritik bir dönemde Türkiye ’ye ilişkin değerlendirmede bulunan Komünist Parti yayın organı, Suriye’nin etrafının barut fıçılarıyla dolu olduğunu savunarak, " İsrail , Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye gibi ülkeler Şiiler, Sünniler ve Kürtler arasındaki örtülü çelişkilerle yüz yüze. Suriye’deki çatışmalar kaçınılmaz olarak dışarıya taşarak geniş çaplı bölgesel çatışmalara yol açacak" şeklinde keskin ifadelere yer verdi.