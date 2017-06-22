Çin Süper Ligi'nde kavga çıkaran Oscar'a 8 maç ceza

Çin Süper Ligi'nde Şangay SIPG forması giyen Brezilyalı futbolcu Oscar, Guangzhou ile oynadıkları maçta rakip takım futbolcularına yönelik hareketleri nedeniyle 8 maç men cezasına çarptırıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısının duraklama dakikalarında çıkan kavga öncesi yaşanan olayları değerlendiren Çin Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, Oscar'ı 8 maçtan men etti.
İşte Oscar'ın sebep olduğu kavga!
Bununla birlikte Brezilyalı futbolcu; yaklaşık 5 bin 200 Euro para cezasına çarptırıldı. Oscar, 2016'nın son günlerinde 52 milyon Sterlin bonservis bedeli karşılığında Chelsea'den Şangay SIPG’ye transfer olmuştu.