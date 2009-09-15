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Dünya

Çin Sincan'da patlayıcı taşımacılığını yasakladı

15 Eylül 2009 21:20

Çin Sincan'da patlayıcı taşımacılığını yasakladı:

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde patlayıcı taşımacılığını yasakladı.

Sincan Kamu Güvenliği Bakanlığı, 25 Eylül-8 Ekim arasında Sincan'da silah, mühimmat, patlayıcı ve radyoaktif malların taşımacılığının yasaklandığını duyurdu.

Bakanlık kararına gerekçe göstermedi, ancak verilen tarihlerin Çin'de komünist yönetiminin iktidara gelmesinin 60 yıl dönümü olan 1 Ekim ile sonrasındaki ulusal tatile denk gelmesi dikkati çekti.

Bu arada polisin, Sincan'daki şırıngalı saldırılarla bağlantısı olduğundan şüphe edilen 75 kişiyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

Resmi haber ajansı Şinhua'ya bilgi veren polis yetkilisi Huang Yabo, polisin 7 suç şebekesini çökerttiğini ifade etti. Huang Yabo, başkent Urumçi başta olmak üzere Sincan'ın Hotan, Turpan, Kaşgar, Changji, Aksu ve Altay kentlerinde 36 şırıngalı saldırı vakası olduğunu kaydetti.
 

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