-ÇİN SİGARALARI 3 KAT DAHA ZEHİRLİYOR HONG KONG (A.A) - 07.10.2010 - Çin'deki bazı sigaraların, Kanada'da üretilenlerden üç kat daha fazla ağır metal içerdiği bildirildi. Sonuçları "Tobacco Control" dergisinde yayımlanan araştırma, bazı Çin sigaralarının, Kanada sigaralarında bulunandan 3 kat daha fazla kurşun, arsenik ve kadmiyum ihtiva ettiğini ortaya koydu. Araştırmanın başında bulunan ABD'deki Roswell Park Kanser Enstitüsü'nden Richard O'Connor, sigara tiryakilerinin, yıllarca günde 20 adet ya da daha fazla sigara tükettiğine dikkati çekerek, "Bu metaller, diğer zehirli maddelerden oluşan bir kokteylle tiryakilerin vücuduna giriyor" dedi ve bunun sonuçları hakkında daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini kaydetti. O'Connor ve ekibinin, popüler Çin sigaralarının 78 versiyonunu inceledikleri ve bunları Kanada sigaralarıyla karşılaştırdıkları, bazılarının, Kanada sigaralarından üç kat daha fazla kurşun, kadmiyum ve arsenik içerdiğinin saptandığı belirtildi. Sözkonusu ağır metallerin tüketilmesinin sağlığa zararlı olduğu bilinirken, bunların nefesle içeri çekilmesinin etkisi konusunda çok az araştırma bulunuyor. Çin'de 320 milyondan fazla sigara tiryakisi bulunuyor ve her yıl bir milyon kişi, sigarayla bağlantılı hastalıklardan ölüyor. Dünyanın en büyük sigara üreticisi olan Çin, 2007 yılında 2.16 trilyon sigara imal etmişti.