-ÇİN SİBER SALDIRI İDDİALARINI REDDETTİ ŞANGHAY (A.A) - 03.06.2011 - Çin, ABD üst düzey yetkilileri ve gazetecilerin de arasında olduğu yüzlerce kişinin "gmail" hesaplarının Çin tarafından çalındığı iddialarını reddetti. Çin basınında yer alan haberlere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong Ley, "Çin hükümetinin siber saldırı ve bilgisayar korsanlığı gibi hareketleri desteklediği iddialarının tamamen asılsız ve art niyetli olduğunu" söyledi. Bilgisayar korsanlığı gibi konulara Çin'in de karşı olduğunu vurgulayan Hong, bilgisayar korsanlığının küresel bir sorun olduğunu ve Çin'in de bu saldırılara hedef olduğunu belirtti. Şinhua ajansı da yayımladığı imzasız bir yorumda, Google'ın bu saldırıların Çin tarafından yapıldığına dair kesin bir kanıt sunmadığını kaydetti. Yorumda Google'ın iddialarının siber alemde küresel güveni engelleyici bir unsur olduğu ifade edildi. Dünyaca ünlü arama motoru Google, çarşamba günü içerisinde üst düzey ABD yetkilileri, askeri personel ve gazetecilerin de bulunduğu yüzlerce insanın kişisel "gmail" hesaplarının, Çin'in Cinan kentinden bir grup bilgisayar korsanı tarafından çalındığını açıklamıştı.