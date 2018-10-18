Çin, şehirlerini uzaya göndereceği 'yapay Ay' ile aydınlatacak

Çin'in Çengdu bölgesi, 2020 yılında yerleşim yerlerini uzaya gönderilecek olan ve 'yapay Ay' olarak adlandırılan bir uzay aracıyla aydınlatmayı amaçlıyor.

Asia Times gazetesinin haberine göre 'yapay Ay', gerçek Ay'ın yansıttığı güneş ışığını güçlendirecek ve bu yolla kentlerin gece saatlerinde aydınlatılmasına yardımcı olacak.

Çengdu Uzay Araştırmaları ve Mikroelektronik Teknolojileri Dairesi Başkanı Wu Çunfeng, ay ışıltısından sekiz kat daha güçlü bir aydınlatma sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Wu ayrıca bu teknolojiyi yıllardır test ettiklerini ve artık uygulamaya hazır hale geldiklerini de söyledi.

Yapay Ay'ın Güneş ışınlarını yansıtabilecek güneş enerjisi panellerine benzeyen kanatları olacak. Bu kanatların konumu ayarlanarak Güneş ışınları belli bir bölgeye yoğunlaştırılarak yansıtılacak.

Uzay aracının ne zaman fırlatılacağı ya da teknik özellikleri konusunda daha fazla detay henüz verilmedi.

Çengdu yetkilileri, bu yeni teknoloji sayesinde sokak aydınlatmasından tasarruf sağlamayı ve turizm gelirlerini artırmayı umduklarını belirtiyor.