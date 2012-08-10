Çin seddi yağmura dayanamadı

Çin seddinin kuzey bölümünde şiddetli yağmurlar nedeniyle yıkım meydana geldi. Zarar gören 36 metrelik kısımda onarım çalışmaları aşlatıldı.

Yetkililer, şiddetli yağışların dağ sularını tetiklediği ve güçlü debiyle gelen suların seddin Dacingmın adlı bölümünü yıktığını kaydetti.

Yıkılan 36 metrelik kısımda tamir çalışmalarının başladığı belirtilirken, seddin aynı bölgede zayıflayan kesimlerinin de güçlendirildiği belirtildi.

Çin'de yağmur sezonu başladığından bu yana ülke genelinde şiddetli yağışlar görülüyor. Ülkede geçen ay başkent Pekin'de son 60 yılın en şiddetli yağmuru yaşanmış ve 79 kişinin ölümüne neden olmuştu.