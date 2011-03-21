Çin Seddi uzuyor

T24 - Çin'in kuzeybatısında bulunan Çinghay eyaletinde yapılan araştırmada Çin Seddi'nin yeni kalıntılarına ulaşıldı.





Şinhua ajansının haberine göre, uzmanlar iki yıllık saha çalışmasının ardından setin 480 metrelik yeni bir duvarına ulaştı ve 51 fener kulesi ile 158 geçiş kulesi buldu.





Çinghay Arkeoloji Enstitüsünden Rın Şiaoyen, seddin kalıntılarının 2 bin 200 yıl öncesine dayandığını hatırlattı.





Çin Seddi'nin bazı kalıntıların zor bulunmasının nedeni olarak ''Geçmişte tabiat şartlarının bazı bölümlere zarar vermesi'' gösteriliyor.





Ülkede 2009 yılında başlayan Çin Seddi'nin kalıntılarını bulma çalışmalarından bu yana Çinghay eyaletinde Ming Hanedanlığı döneminden kalan 360 kilometrelik duvar bulunmuştu.



