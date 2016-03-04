Çin savunma bütçesini küçültüyor

Çin hükümeti ekonomik durgunluk nedeniyle savunma harcamalarının azaltılacağını
duyurdu. Parlamento sözcüsü Fu Ying Cuma günü yaptığı açıklamada, savunma
bütçesinin bu yıl yüzde yedi ila sekiz arasında artacağını söyledi. Böylece Çin'in
savunma bütçesi 2010 yılından bu yana ilk kez tek haneli oranda artmış olacak. Son
yirmi yıldır Çin'in savunma bütçesi her yıl çift haneli oranlarda arttırılmaktaydı.
Parlamento sözcüsü 2016 savunma bütçesinin pazar günü başlayacak olan Halk
Kongresi sırasında açıklanacağını söyledi.
Çin'in ekonomik büyüme hızını kaybetmeye başlaması nedeniyle Pekin yönetimi
ekonominin yeniden yapılandırılmasını kararlaştırmıştı. Dünyanın ABD'den sonraki
en büyük ikinci ekonomik gücü olan Çin'in büyüme hızı 2015 yılında yüzde 6,9 ile
son 25 yılın en düşük seviyesine inmişti. Büyüme hızının bu yıl daha da düşmesi
bekleniyor.