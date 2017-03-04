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Dünya
Deutsche Welle

Çin savunma bütçesini artıracak

Çin Ulusal Halk Kongresi Sözcüsü Fu Ying, Çin'in savunma bütçesin, yüzde 7 oranında artırmayı planladığını açıkladı.

04 Mart 2017 21:18

Çin Ulusal Halk Kongresi yıllık genel kurul toplantısı pazar günü başlayacak. Toplantı öncesi başkent Pekin'de açıklama yapan Kongre Sözcüsü Fu Ying, Çin'in savunma bütçesinde bu yıl yapılması planlanan artışın hemen hemen geçen yıl ile aynı seviyede olduğunu açıkladı.

2016 yılında savunma bütçesinde 954 milyar Yuan (yaklaşık 130) milyar euroluk bir artış planlanmıştı. Kararın, genel kurul toplantısı sırasında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Uzmanlara göre, Çin'in askeri harcamalarının hepsi savunma bütçesi kalemleri içerisinde yer almıyor. Stockholm'de bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI, Çin'in savunma harcamalarının beyan edilenden yüzde 50 daha fazla olduğu tahmininde bulunuyor.

Çin'in askeri harcamaları komşuları Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Vietnam'ın askeri harcamalarının toplamından daha fazla. ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesini yüzde 10 dolayında artırmak istediğine dikkat çeken Sözcü Fu, Güney Çin Denizi ihtilafına ilişkin olarak ise 'barışçıl ve diyalog yanlısı' bir çözümden yana olduklarını kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Afp/DW, BÖ/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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