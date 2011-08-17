-Çin Savunma Bakanlığı: Asılsız ve mantıksız PEKİN (A.A) - 17.08.2011 - Çin Savunma Bakanlığı, Pakistan'da El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonda düşen Amerikan hayalet helikopterinin Çin heyetince incelenmesine ve hayalet teknolojisinden örnekler alınmasına Pakistan tarafından izin verildiği haberini "asılsız ve mantıksız" olarak niteledi. Bakanlık, Financial Times gazetesinin bu konudaki haberine ilişkin olarak internet üzerinden dün akşam bu kısa açıklamayı yaptı. Pakistan'ın da yalanladığı bu haber, gazete tarafından Amerikan istihbarat yetkililerine dayanılarak verilmişti.