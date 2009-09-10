Çin sansürü abarttı

İnternet üzerindeki denetimini artırmak isteyen Çin, müzik sitelerindeki parçalar için izin alınmasını ve tercümesinin yetkili kuruma iletilmesi şartını getiriyor.



Global Times'ın haberinde, bu önlemin hem Çince hem yabancı dildeki parçalar için geçerli olacağı, yabancı müzik parçalarını sitelerinde yayımlayanların bu şarkıların sözlerinin Çince tercümesini yetkili kuruma iletmelerinin gerektiği belirtildi.



Kültür Bakanlığı tarafından alınan bu yeni önlem, 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek.



Kültür Bakanlığının açıklamasında, bu yeni önlemin, "bilginin yayılmasını düzenlemek, ülkenin kültürünü korumak ve halkın ahlakını muhafaza etmek" için alındığı belirtildi.



Dünyada en fazla internet kullanıcısına sahip ülke olan Çin'de yaklaşık 338 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Çin hükümeti, son aylarda internette pornografinin ve şiddetin engellenmesi için kısıtlamalar getirdiğini açıkladı, ancak insan hakları savunucusu kurumlar Çin'in bunu muhalif sesleri bastırmak için yaptığını savunuyor.

