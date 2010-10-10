Çin, ‘sanayi bölgesi’ kuracak, Türk tahviline 5 milyar dolar ayıracak

T24 - Çin Başbakanı Ven Ciabao, İstanbul’da işadamlarına, “İşbirliğini artırmak için Çin’de ve Türkiye’de birlikte organize sanayi bölgeleri kuralım” çağrısı yaptı. Ciabao, Türk tahvillerine yatırım mesajı verdi. Devlet Bakanı Çağlayan, Çin’in Türk tahviline yatırımın 5 milyar dolar olabileceğini söyledi.







İstanbul’da dün işadamlarıyla biraraya gelen Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao, Türkiye’de özel desteklenecek bir “Çin Sanayi Bölgesi” kurmak istediklerini söyledi. Ciabao, Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin’in, “Türk tahvilleri iyi getiri sağlıyor, dünyada Türk tahviline yatırımı tercih edenler artıyor. Siz de alın” önerisi üzerine, böyle bir yatırıma sıcak baktıkları mesajını verdi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da, Çin’in Türk tahvillerine yapacağı yatırımın 5 milyar dolar olabileceğini vurguladı.



Özyeğin’den tahvil önerisi

Çin Başbakanı Ciabao, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin’in konuşmaların ardından Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “2020 yılında iki ülke ticaretinin 100 milyar dolara çıkarılması” vizyonu ile ilgili Türk iş dünyasının görüş ve önerilerini dinlemeyi tercih etti. Hüsnü Özyeğin’in, “Türk tahvilleri iyi getiri sağlıyor, dünyada yatırımcılar Türk tahviline yatırımı tercih ediyor, siz de Türk tahvilini daha fazla tercih edebilirsiniz” önerisi Ciabao’nun dikkatini çekti. Ciabao, “Bu konuya sıcak bakabiliriz. Çin Merkez Bankası’nda bu konu görüşülüyor. Çin Merkez Bankası Türk tahvili alabilir” yanıtı verdi.



5 milyar dolar alınabilir

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise, Çin’in Türk tahvili alımı ile ilgili “Bana göre 5 milyar dolar civarında bir rakam rahatlıkla olabilir” yorumu yaptı. Türkiye ile Çin’in finansal sektörde de işbirlikleri yapabileceğini vurgulayan Ciabao, şunları söyledi: “Bir an önce iki ülke arasında swap anlaşması yapmaya çalışacağız. İkili ticarette de mutlaka Yuan-TL kullanma konusundaki süreci hızlandıracağız. Her iki ülkenin banka ve finans kurumlarının diğer ülkede şube açmaları konusunda gereken desteği vermeye hazırız. Türkiye’deki altyapı yatırımlarına Çinli şirketlerden ilgi var. Gerekirse bu altyapı ihalelerini kazanan şirketlerimize finansal destek veririz. Özellikle santral, telekom alanlarında işbirliği yapabiliriz.”



Karşılıklı OSB isteği

Ciabao ayrıca, Türkiye’de çeşitli teşviklerin sunulduğu bir “Çin Organize Sanayi Bölgesi” kurulmasının Çin’den yatırım gelmesi açısından etkili olabileceğini vurguladı. Ciabao, “Aynı şekilde Çin’de de Türk şirketleri için özel olarak hazırlanmış Türk Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına sıcak bakabiliriz. İstanbul’da yada başka bir yerde olabilir. Örneğin Türk tarafınının Sincan’daki sanayi bölgesi çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz” dedi.



300 milyar dolar yatırım

Çağlayan da, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Türk sanayi bölgesi kurması konusunu şöyle değerlendirdi: “Çin hükümeti bölgeye 300 milyar dolar civarında yatırım öngörüyor. Türkiye’de de bir Çin Bölgesi kurulmasıyla ilgili talep var. Bu konuda yatırım ve yer tahsisi çalışması yapacağız.”



Ciddi yatırım gelecek

Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çin, 6 trilyon dolar milli geliri olan büyük bir ekonomi ve her geçen gün yurtdışına daha fazla yatırım yapan bir ülke. Çin’den Türkiye’ye çok ciddi bir yatırım gelecek. Zaten Afrika’ya yatırım yapmaya başladılar. Türkiye’de ihracata dönük olarak en çok teknoloji, otomotiv sanayi, yenilenebilir enerji ve ortak liman yatırımları gelebilir. Hükümetler adımlar atıldı, bundan sonrası işadamlarına kalıyor.”



Çin Başbakanı ile kimler buluştu

Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı), Rona Yırcalı (DEİK Başkanı), Hüsnü Özyeğin (Fiba Grubu Başkanı-Türk-Çin İş Konseyi Başkanı), Arzuhan Doğan Yalçındağ (Doğan Holding Başkanı), Ali Kibar (Kibar Holding Başkanı), Tuncay Özilhan (Anadolu Grubu Başkanı), Ahmet Çalık (Çalık Grubu Başkanı), Turgay Durak (Koç Holding CEO’su), Zafer Kurtul (Sabancı CEO’su), Temel Kotil (THY Genel Müdürü).



Çin ile altın sayfa açıldı

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye ile Çin arasında yeni bir altın sayfa açıldığını ve Başbakan Ven Ciabao’nun ziyaretinin çok verimli geçtiğini söyledi. Çağlayan şöyle konuştu: “Çinli firmaların Türkiye’ye çok büyük yatırım yapmalarını bekliyoruz. Çinliler’in Türkiye’ye yaptığı toplam yatırım 7 milyon dolar. İmzalanan anlaşmalar çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulacak. Çok kısa bir süre içinde Çinliler’in, yatırım yapabilecekleri sektörler, yatırımlarla hangi pazarlara girecekleri bir rapor halinde Çin’e sunulacak.”



Potansiyel büyük sizi koruyacağız

Çin Başbakanı Ven Ciabao, Türkiye’nin potansiyeline dikkat çekerek, “İki ülke potansiyelini birlikte yeni pazarlara doğru genişletirse, ticaret hacmimizi büyütebiliriz. Türkiye ile Çin büyük bir işbirliği potansiyeli var. Türk işadamlarının Çin’de yatırım yapmaları sürecinde hükümet olarak, hukuk tarafında sizi destekleyecek ve sizi koruyacağız” diye konuştu.



5 deve İstanbul’dan çıktı İpekyolu’ndan Van’a gidecek

Bu yıl 17. kez düzenlenecek Van Asya İpekyolu Turizm, Ticaret ve Sanayi Fuarı’nın tanıtımı için tarihi İpekyolu’nu takip ederek Van’a ulaşacak 5 develik kervan, İstanbul’dan yola çıktı. Kervan, Kocaeli, Ankara, Muş ve Bitlis’e de uğrayacak. Van Valisi Münir Karaloğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Bozyiğit’in de aralarında bulunduğu grup, 20-24 Ekim tarihlerinde “Medeniyetin beşiği ticaretin başkenti oluyor” sloganıyla düzenlenecek 17. Van Asya İpekyolu Turizm, Ticaret ve Sanayi Fuarı’nın tanıtım programını İstanbul’dan başlattı. kaydetti.

