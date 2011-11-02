-Çin sallanmaya devam ediyor ŞANGHAY (A.A) - 02.11.2011 - Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde dün meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin ardından iki tane daha deprem meydana geldi. Ulusal basındaki haberlerde dün akşam saatlerinde aynı bölgede 5,1 şiddetinde bir deprem olduğunu kaydederken, Çin deprem ağları merkezi geceleyin bölgede 4,5 şiddetinde başka bir depremin daha yaşandığını duyurdu. Öte yandan yine dün meydana gelen Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki 6,0 şiddetindeki depremden 28 bin kişinin etkilendiği açıklandı. Yetkililer bölgede 3 bin 800 kişinin tahliye edildiğini ve 824 evin hasar gördüğünü belirtirken, bölgedeki doğrudan ekonomik kaybın 10,5 milyon dolar olduğu bildirildi. Bölgeye insani yardım malzemelerinin sevk edildiği kaydedilirken, depremlerde can kaybı olmadığı ifade edildi. -Guicou eyaletindeki patlama- Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde 70 ton patlayıcı yüklü iki kamyonun kaza sonucu patlamasının ardından bölgedeki okullarda eğitime ara verildi. Şinhua ajansının haberine göre, 6 bin öğrencinin bulunduğu okullar, patlama nedeniyle hasar görmüş ve gerekli etütlerin yapılması için tahliye edilmişti. Yerel yetkililer patlamanın ardından tahrip olan evlerin tadilatı, yaralıların masrafları için 787 bin ABD dolarının aktarıldığını duyurdu. Kurtarma ekipleri patlamaya 70 ton patlayıcı yüklü iki kamyonun motorlu araçlar test istasyonunda patladığını açıkladı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.