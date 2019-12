Çİn Putin gelecek diye güneşi açtırmış

Başbakan Putin’in Çin gezisi, enerji projelerinde yüzünü Doğu'ya dönen Rusya için moral verici haberlerle başladı. Çin’e iki boru hattıyla doğalgaz satışı için 3.5 milyar dolarlık ön anlaşmaya imza kondu. Böylece stratejik işbirliğini enerji alanında pekiştirecek yeni bir hamle yapıldı. Bu arada Çin yönetimi, Putin’in havaalanına ayak bastığı dün yağmur yağmaması için bulut dağıtıcı özel bomba kullanmış! Putin Çin basınına "özel dünyasını" açtı:

Turkrus.com'un haberine göre,iki ülke arasında yeni gaz çerçeve anlaşması dün imzalanmasına karşın bazı kaynakla fiyat konusunda 2004’ten beri yürütülen görüşmelerde hala nihai anlaşmaya varılamadığını söylüyor. Çin’e iki boru hattından yılda 68 milyar metreküp gaz satılması planlanıyor. Uzmanlar, Çin’in ayrıca Türkmenistan’dan boru hattıyla gaz alacağını, bunun fiyat pazarlığını kızıştırdığını vurguluyor.

Gaz dışında Çin sermayesinin madencilikten hızlı trene kadar farklı yatırım projeleri için de imzalar atıldı.

Şanghay İşbirliği Örgürü ŞİÖ’nün zirvesi de bugün Pekin’de yapılacak.

Bu arada Life.Ru’nun Rus Büyükelçiliği kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çinliler “en saygın konuk” saydıkları Putin’i dün güneşli havada karşılamak için Pekin’de yağmur bulutlarını dağıtıcı bomba atmışlar.

Putin'den ilginç açıklamalar

Çin medyasının sorularını cevaplayan Rusya Başbakanı Vladimir Putin bulunduğu konumdan memnun olduğunu, işin yoğunluğundan da rahatsız olmadığını söyledi. CHA'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Hu Jintau'nun davetlisi olarak Pekin'e üç günlük ziyaret gerçekleştiren Putin, Çin medyası ile bir araya geldi. Putin röportajda Rusya-Çin ilişkilerini, küresel ve bölgesel sorunları, ekonomik kriz ve gelişim stratejileri ile ilgili değerlendirmede bulundu.



Kendi özel yaşamı ile ilgili soruları da yanıtlayan Putin, her gün düzenli olarak spor yaptığını, tarih okumayı sevdiğini, müzik ve sanat dünyasındaki son gelişmeleri de takip ettiğini söyledi.



Son dönemde karşılaştığı en büyük sorunun küresel ekonomik krizle mücadele olduğunu ifade eden Putin, "Ben bu tür zorluklarla mücadele etmeyi seviyorum. Zorun başarılmasının kendine haz zevki var" dedi.



"Her zaman daha iyisini yapabiliriz"



Devlet Başkanı iken Rusya'nın 2020'ye kadar gelişme planıyla aktif bir şekilde ilgilendiğini anlatan Putin, "Şu anda Başbakanım ve bu planın hayata geçirilmesi için bir imkana sahibim. Bundan çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.



Putin ayrıca demecinde bulunduğu konumdan ve işin yoğunluğundan memnun olduğunu ifade ederek, "Genel anlamda önümüzde duran sorunları çözmekte başarılıyız" ifadelerini kullandı. Putin her zaman daha iyisinin yapılabileceğinin düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Aklı selim olan, 'her zaman daha iyisini yapabilirdim' hissiyatını taşımalı" tavsiyesinde bulundu.