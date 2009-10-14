Çİn Putin gelecek diye güneşi açtırmış

Rusya, Çin’le iki boru hattıyla doğalgaz satışı için 3.5 milyar dolarlık ön anlaşma imzaladı.Farklı yatırım projeleri de gezinin gündeminde yer aldı.
Başbakan Putin’in Çin gezisi, enerji projelerinde yüzünü Doğu'ya
dönen Rusya için moral verici haberlerle başladı. Çin’e iki boru
hattıyla doğalgaz satışı için 3.5 milyar dolarlık ön anlaşmaya imza
kondu. Böylece stratejik işbirliğini enerji alanında pekiştirecek yeni
bir hamle yapıldı. Bu arada Çin yönetimi, Putin’in havaalanına ayak
bastığı dün yağmur yağmaması için bulut dağıtıcı özel bomba kullanmış!
Putin Çin basınına "özel dünyasını" açtı:
Turkrus.com'un haberine göre,iki ülke arasında yeni gaz çerçeve anlaşması dün
imzalanmasına karşın bazı kaynakla fiyat konusunda 2004’ten beri
yürütülen görüşmelerde hala nihai anlaşmaya varılamadığını söylüyor.
Çin’e iki boru hattından yılda 68 milyar metreküp gaz satılması
planlanıyor. Uzmanlar, Çin’in ayrıca Türkmenistan’dan boru hattıyla gaz
alacağını, bunun fiyat pazarlığını kızıştırdığını vurguluyor.
Gaz dışında Çin sermayesinin madencilikten hızlı trene kadar farklı yatırım projeleri için de imzalar atıldı.
Şanghay İşbirliği Örgürü ŞİÖ’nün zirvesi de bugün Pekin’de yapılacak.
Bu
arada Life.Ru’nun Rus Büyükelçiliği kaynaklarına dayandırdığı haberine
göre, Çinliler “en saygın konuk” saydıkları Putin’i dün güneşli havada
karşılamak için Pekin’de yağmur bulutlarını dağıtıcı bomba atmışlar.
Putin'den ilginç açıklamalar
Çin
medyasının sorularını cevaplayan Rusya Başbakanı Vladimir Putin
bulunduğu konumdan memnun olduğunu, işin yoğunluğundan da rahatsız
olmadığını söyledi. CHA'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Hu
Jintau'nun davetlisi olarak Pekin'e üç günlük ziyaret gerçekleştiren
Putin, Çin medyası ile bir araya geldi. Putin röportajda Rusya-Çin
ilişkilerini, küresel ve bölgesel sorunları, ekonomik kriz ve gelişim
stratejileri ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Kendi özel
yaşamı ile ilgili soruları da yanıtlayan Putin, her gün düzenli olarak
spor yaptığını, tarih okumayı sevdiğini, müzik ve sanat dünyasındaki
son gelişmeleri de takip ettiğini söyledi.
Son dönemde
karşılaştığı en büyük sorunun küresel ekonomik krizle mücadele olduğunu
ifade eden Putin, "Ben bu tür zorluklarla mücadele etmeyi seviyorum.
Zorun başarılmasının kendine haz zevki var" dedi.
"Her zaman daha iyisini yapabiliriz"
Devlet
Başkanı iken Rusya'nın 2020'ye kadar gelişme planıyla aktif bir şekilde
ilgilendiğini anlatan Putin, "Şu anda Başbakanım ve bu planın hayata
geçirilmesi için bir imkana sahibim. Bundan çok memnunum."
değerlendirmesinde bulundu.
Putin ayrıca demecinde bulunduğu
konumdan ve işin yoğunluğundan memnun olduğunu ifade ederek, "Genel
anlamda önümüzde duran sorunları çözmekte başarılıyız" ifadelerini
kullandı. Putin her zaman daha iyisinin yapılabileceğinin düşünülmesi
gerektiğini belirterek, "Aklı selim olan, 'her zaman daha iyisini
yapabilirdim' hissiyatını taşımalı" tavsiyesinde bulundu.