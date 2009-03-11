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Dünya

Çin polisinden uykulu sürücülere acı biber

Çin'in güneybatısında polis, direksiyon başında uyuyup kalmalarına engel olmak için sürücülere acı biber dağıtıyor.

11 Mart 2009 02:00

Çin'in güneybatısında polis, direksiyon başında uyuyup kalmalarına engel olmak için sürücülere acı biber dağıtıyor.

Çongçing bölge polisi, Çin'de yaygın olan "bahar aylarında insanların daha uykulu oldukları" inancından hareketle, otoyollardaki istasyonlarda sürücülere biber dağıtmaya başladı.

Minibüs şoförü Çen Jun, "Otomobil sürmekten yorgun düştüğünüzde biraz acı biber yemeniz gerçekten iyi gelir. Tetikte olmanızı sağlar" dedi.

Çin yolları, aşırı yüklü ve hızlı giden, kurallara uymayan sürücüler yüzünden dünyadaki en tehlikeliler arasında bulunuyor.

(AA)

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