Çin polisinden otellere uyarı: Türkiye'den müşteri almayın

Çin’in en önemli endüstriyel üretim merkezlerinden Guangzhou kentinde polis bazı ucuz otellere, Türkiye dahil beş ülkeden müşteri kabul etmemesi talimatını verdi.

DHA’dan Ersin Arslan’ın, Çin basınına dayandırdığı haberine göre, polis bölgedeki ucuz otellere birkaç ay önce yolladığı yazıda, Türkiye, Pakistan, Suriye, Irak ve Afganistan’dan gelen müşterileri kabul etmemeleri uyarısı yaptı.

Haberde, Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu bu ülkelerden müşteri kabulünün yasaklandığı tüm otellerde, gecelik konaklama ücretlerinin 20 dolar dolayında olduğuna dikkat çekildi. Habere göre, deneme yapmak üzere söz konusu otelleri arayan gazetecilere, "Nedenini bilmiyoruz; ancak sizi kabul edemiyoruz" denildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ku Lang ise, polisin böyle bir uygulamasından haberi olmadığını söyledi.